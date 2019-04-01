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Больше не доступен

Care & controlВыпрямитель

HP8343/00

4.5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Вдвое больше заботы о ваших волосах

Новый выпрямитель Care & Control от Philips позволяет создавать желаемый образ и минимизировать риск повреждения волос. Система ионизации и цифровая настройка температуры обеспечивают в 2 раза более бережную укладку.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Выпрямитель с системой ионизации

Вдвое больше заботы о ваших волосах

Профессиональная температура укладки 220 °C для идеальных результатов

Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

идеальный для моих волос

Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

27/06/2019

Україна

Україна

Хороший выпрямитель

Хороший выпрямитель для волос. Отлично справляется со своими функциями по выпрямлению прядей. Есть функция ионизации, поэтому волос меньше подвергут негативному воздействию на него. Единственное-бывает иногда, что после использования щипцов выпрямленный волос приходится мыть раньше, жирность появляется, но это может быть зависит от вида волос, не знаю. Рекомендую к покупке

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 