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Вдвое больше заботы о ваших волосах
Новый выпрямитель Care & Control от Philips позволяет создавать желаемый образ и минимизировать риск повреждения волос. Система ионизации и цифровая настройка температуры обеспечивают в 2 раза более бережную укладку.
Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Verka
01/04/2019
Україна
идеальный для моих волос
Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
olya39033
27/06/2019
Україна
Хороший выпрямитель
Хороший выпрямитель для волос. Отлично справляется со своими функциями по выпрямлению прядей. Есть функция ионизации, поэтому волос меньше подвергут негативному воздействию на него. Единственное-бывает иногда, что после использования щипцов выпрямленный волос приходится мыть раньше, жирность появляется, но это может быть зависит от вида волос, не знаю. Рекомендую к покупке
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.