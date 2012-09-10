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Выпрямитель

HP8343/00
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    Выпрямитель

    HP8343/00
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      Выпрямитель

      Выпрямитель

      Итого:

      Вдвое больше заботы о ваших волосах

      Выпрямитель с системой ионизации

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 30 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Профессиональная температура укладки 220 °C для идеальных результатов

      Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.

      Технология ThermoGuard предотвращает нагрев выше 200 °C

      Функция ThermoGuard предотвращает чрезмерный нагрев выше 200 °C, так как температура увеличивается постепенно с шагом всего 5 °C.

      Благодаря функции блокировки кнопок настройки больше не будут случайно изменены

      Теперь у вас все под контролем. Благодаря функции блокировки кнопок случайное включение/выключение прибора или изменение температурного режима исключено.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        30 с
        Длина шнура
        1,8  м
        Максимальная температура
        220  °C

      • Особенности

        Индикатор готовности к работе
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Прямые
        Длина волос
        • Длинные
        • Короткие
        Толщина волос
        • Средние
        • Густые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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