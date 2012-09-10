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Щипці для розпрямлення волосся

HP8343/00
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  • Удвічі дбайливіший догляд за волоссям Удвічі дбайливіший догляд за волоссям Удвічі дбайливіший догляд за волоссям
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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP8343/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

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      Щипці для розпрямлення волосся

      Щипці для розпрямлення волосся

      Усього:

      Удвічі дбайливіший догляд за волоссям

      Щипці для розпрямлення волосся з функцією іонізації

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Професійна температура 220 °C для неперевершених результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Функція ThermoGuard запобігає ненавмисному нагріванню пластин вище 200 °C.

      Уникайте ненавмисного нагрівання завдяки функції ThermoGuard, збільшуючи температуру вище 200 °C із кроком лише 5 °C.

      Більше жодних випадкових змін налаштувань завдяки функції блокування кнопок

      Усе завжди під контролем. Більше жодного випадкового ввімкнення/вимкнення щипців або зміни температури завдяки функції блокування кнопок.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        30 сек.
        Довжина шнура
        1,8  м
        Максимальна температура
        220  °C

      • Характеристики

        Індикатор готовності до використання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Довжина волосся
        • Довге
        • Коротке
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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