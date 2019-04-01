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Більше не доступний

Care & controlЩипці для розпрямлення волосся

HP8343/00

4.2

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Удвічі дбайливіший догляд за волоссям

Нові щипці для розпрямлення волосся Philips Care & Control дозволяють створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Дбайте про своє волосся із удвічі турботливішим розпрямленням завдяки функції іонізації, керамічним пластинам SilkySmooth та цифровому контролю температури.

Переглянути всі переваги

Щипці для розпрямлення волосся з функцією іонізації

Удвічі дбайливіший догляд за волоссям

Професійна температура 220 °C для неперевершених результатів

Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

01/04/2019

Україна

Україна

идеальный для моих волос

Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

13/08/2017

Polska

Polska

Najlepsza

Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8343/00 Prostownica

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8343/00 Prostownica

27/12/2013

Polska

Polska

BARDZO DOBRA !

Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8343/00 Prostownica

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Care & control HP8343/00 Prostownica

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