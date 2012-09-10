Щипці для розпрямлення волосся
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Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.
Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Уникайте ненавмисного нагрівання завдяки функції ThermoGuard, збільшуючи температуру вище 200 °C із кроком лише 5 °C.
Усе завжди під контролем. Більше жодного випадкового ввімкнення/вимкнення щипців або зміни температури завдяки функції блокування кнопок.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування