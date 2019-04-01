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Удвічі дбайливіший догляд за волоссям
Нові щипці для розпрямлення волосся Philips Care & Control дозволяють створювати прямі зачіски, будучи лагіднішими до волосся. Дбайте про своє волосся із удвічі турботливішим розпрямленням завдяки функції іонізації, керамічним пластинам SilkySmooth та цифровому контролю температури.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.2
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Verka
01/04/2019
Україна
идеальный для моих волос
Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
sonjak
13/08/2017
Polska
Najlepsza
Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8343/00 Prostownica
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8343/00 Prostownica
ireneusz3131
27/12/2013
Polska
BARDZO DOBRA !
Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8343/00 Prostownica
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Care & control HP8343/00 Prostownica