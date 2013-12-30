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Прекрасный подарок для ваших волос
Несколько установок скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Щипцы для завивки CurlControl с защитным керамическим покрытием и регулятором температуры помогут вам создать естественные локоны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный подарок для ваших волос
Несколько установок скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Щипцы для завивки CurlControl с защитным керамическим покрытием и регулятором температуры помогут вам создать естественные локоны. Узнать обо всех преимуществах
Прекрасный подарок для ваших волос
Несколько установок скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Щипцы для завивки CurlControl с защитным керамическим покрытием и регулятором температуры помогут вам создать естественные локоны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный подарок для ваших волос
Несколько установок скорости и температуры для идеальной укладки. Режим защиты от перегрева ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки. Щипцы для завивки CurlControl с защитным керамическим покрытием и регулятором температуры помогут вам создать естественные локоны. Узнать обо всех преимуществах
Фен и щипцы для завивки
Итого:
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Корпус диаметром 25 мм позволяет создать модный образ: естественные, свободно ниспадающие локоны, созданные словно самой природой.
Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид
Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Регулировочное колесико с 8 настройками температуры (от 130 до 200 °C) позволяет выбрать температуру, подходящую для вашего типа волос
Функция автоматического отключения была разработана для вашего спокойствия. Если щипцы для завивки оставить включенными, они автоматически отключаются через 60 минут.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Особенности
Обслуживание