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    Бритва 2HD

    HQ481/16
    Общая оценка / 5
    • Чистое бритье Чистое бритье Чистое бритье
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      Бритва 2HD

      HQ481/16
      Общая оценка / 5

      Чистое бритье

      Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove, LED-дисплеем и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Бритва 2HD

      Чистое бритье

      Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove, LED-дисплеем и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.

      Чистое бритье

      Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove, LED-дисплеем и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Бритва 2HD

      Чистое бритье

      Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove, LED-дисплеем и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.

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        Бритва 2HD

        Итого:

        Чистое бритье

        Система Lift & Cut

        Независимые плавающие бритвенные головки

        Независимые плавающие бритвенные головки

        Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

        Подпружиненный откидной триммер

        Подпружиненный откидной триммер

        Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

        В комплект входит роскошный чехол для путешествий

        В комплект входит роскошный чехол для путешествий.

        До 30 минут автономной работы

        До 30 минут автономной работы.

        Уникальная система Lift & Cut

        Уникальная система двойных лезвий бритвы Philips аккуратно приподнимает волоски для максимально чистого бритья.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Технология Super Lift & Cut®
          Повторение контуров лица
          Независимые плавающие бритвенные головки
          Укладка
          Узкий триммер

        • Удобство использования

          Дисплей
          • Индикатор полного заряда батареи
          • Индикатор зарядки
          Зарядка
          • Перезарядка
          • Проводные
          Зарядка
          1 час
          Время работы бритвы
          10 дней

        • Аксессуары

          Чехол
          Роскошный футляр
          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок

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