Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Чистое бритье
Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove, LED-дисплеем и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое бритье
Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove, LED-дисплеем и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.
Чистое бритье
Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove, LED-дисплеем и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое бритье
Компактная бритва с двумя бреющими головками, системой Lift & Cut, Micro Groove, LED-дисплеем и независимыми плавающими головками Micro+ обеспечивает чистое и комфортное бритье по доступной цене.
Бритва 2HD
Итого:
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.
В комплект входит роскошный чехол для путешествий.
До 30 минут автономной работы.
Уникальная система двойных лезвий бритвы Philips аккуратно приподнимает волоски для максимально чистого бритья.
Качество бритья
Удобство использования
Аксессуары