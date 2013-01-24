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    БРИТВА З 2 ГОЛОВКАМИ

    HQ481
    Загальна оцінка / 5
    • Ретельне гоління Ретельне гоління Ретельне гоління
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      БРИТВА З 2 ГОЛОВКАМИ

      HQ481
      Загальна оцінка / 5

      Ретельне гоління

      Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами, РК дисплеєм та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та зручного гоління за доступну ціну.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      БРИТВА З 2 ГОЛОВКАМИ

      Ретельне гоління

      Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами, РК дисплеєм та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та зручного гоління за доступну ціну.

      Ретельне гоління

      Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами, РК дисплеєм та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та зручного гоління за доступну ціну.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      БРИТВА З 2 ГОЛОВКАМИ

      Ретельне гоління

      Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами, РК дисплеєм та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та зручного гоління за доступну ціну.

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        БРИТВА З 2 ГОЛОВКАМИ

        Усього:

        Ретельне гоління

        Система Lift & Cut

        Незалежні плаваючі головки

        Незалежні плаваючі головки

        Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

        Висувний тример на пружині

        Висувний тример на пружині

        Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.

        Футляр для подорожей Delux додається

        Футляр для подорожей Delux додається

        До 30 хвилин автономного гоління

        До 30 хвилин автономного гоління

        Унікальна система Lift & Cut

        Унікальна система з двома лезами обережно піднімає волоски, забезпечуючи неймовірно ретельне гоління.

        Технічні характеристики

        • Система гоління

          Система Lift & Cut
          Незалежні плаваючі головки
          Висувний тример
          Змінні головки
          HQ 40

        • Система живлення

          Живлення від електромережі
          Час гоління
          30
          Час зарядження
          1  година (-н)
          Автоматичний вибір напруги 100-240 В
          Живлення від акумулятора

        • Електронні функції

          Індикація зарядженої батареї
          Індикація зарядки
          Вимикач із вбудованим фіксатором

        • Покриття корпусу

          Пластиковий

        • Аксесуари

          Щітка для чищення
          Захисний ковпачок
          Розкішний дорожній футляр

        • Обслуговування

          2 роки гарантії

        • Вага та розміри

          F-Box

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