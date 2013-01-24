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Ретельне гоління
Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами, РК дисплеєм та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та зручного гоління за доступну ціну.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління
Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами, РК дисплеєм та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та зручного гоління за доступну ціну.
Ретельне гоління
Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами, РК дисплеєм та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та зручного гоління за доступну ціну.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління
Компактна бритва з двома головками та технологією Lift & Cut, мікропазами, РК дисплеєм та незалежними плаваючими головками Micro+ для ретельного та зручного гоління за доступну ціну.
БРИТВА З 2 ГОЛОВКАМИ
Усього:
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Футляр для подорожей Delux додається
До 30 хвилин автономного гоління
Унікальна система з двома лезами обережно піднімає волоски, забезпечуючи неймовірно ретельне гоління.
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Покриття корпусу
Аксесуари
Обслуговування
Вага та розміри