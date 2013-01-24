Безупречное бритье
Бритвы Philips серии 5700 сочетают в себе удобство аккумуляторной бритвы с возможностью влажной чистки с усовершенствованной технологией чистого бритья Philips. Бритву можно мыть прямо под струей воды. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безупречное бритье
Бритвы Philips серии 5700 сочетают в себе удобство аккумуляторной бритвы с возможностью влажной чистки с усовершенствованной технологией чистого бритья Philips. Бритву можно мыть прямо под струей воды. Узнать обо всех преимуществах
Безупречное бритье
Бритвы Philips серии 5700 сочетают в себе удобство аккумуляторной бритвы с возможностью влажной чистки с усовершенствованной технологией чистого бритья Philips. Бритву можно мыть прямо под струей воды. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безупречное бритье
Бритвы Philips серии 5700 сочетают в себе удобство аккумуляторной бритвы с возможностью влажной чистки с усовершенствованной технологией чистого бритья Philips. Бритву можно мыть прямо под струей воды. Узнать обо всех преимуществах
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Чехол для путешествий: удобство хранения во время поездок.
Качество бритья
Удобство использования
Дизайн
Аксессуары