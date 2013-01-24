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Электробритва

HQ5715
Общая оценка / 5
  • Безупречное бритье Безупречное бритье Безупречное бритье
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    Электробритва

    HQ5715
    Общая оценка / 5

    Безупречное бритье

    Бритвы Philips серии 5700 сочетают в себе удобство аккумуляторной бритвы с возможностью влажной чистки с усовершенствованной технологией чистого бритья Philips. Бритву можно мыть прямо под струей воды. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Электробритва

    Безупречное бритье

    Бритвы Philips серии 5700 сочетают в себе удобство аккумуляторной бритвы с возможностью влажной чистки с усовершенствованной технологией чистого бритья Philips. Бритву можно мыть прямо под струей воды. Узнать обо всех преимуществах

    Безупречное бритье

    Бритвы Philips серии 5700 сочетают в себе удобство аккумуляторной бритвы с возможностью влажной чистки с усовершенствованной технологией чистого бритья Philips. Бритву можно мыть прямо под струей воды. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Электробритва

    Безупречное бритье

    Бритвы Philips серии 5700 сочетают в себе удобство аккумуляторной бритвы с возможностью влажной чистки с усовершенствованной технологией чистого бритья Philips. Бритву можно мыть прямо под струей воды. Узнать обо всех преимуществах

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      Безупречное бритье

      • Подарочная упаковка
      Технология Lift & Cut®

      Технология Lift & Cut®

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

      Чехол для путешествий: удобное хранение

      Чехол для путешествий: удобство хранения во время поездок.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки

      • Удобство использования

        Время работы бритвы
        20 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Материал
        Хром
        Отделка
        Лак

      • Аксессуары

        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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