Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

електробритва

HQ5715
Загальна оцінка / 5
  • Досконале гоління Досконале гоління Досконале гоління
    -{discount-value}

    електробритва

    HQ5715
    Загальна оцінка / 5

    Досконале гоління

    Бритва Philips 5700 поєднує зручність бритви з акумуляторним живленням, яку можна мити, та вдосконалену технологію Philips з метою забезпечення ретельного гоління. Водонепроникну бритву можна промивати водою з-під крана.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    електробритва

    Досконале гоління

    Бритва Philips 5700 поєднує зручність бритви з акумуляторним живленням, яку можна мити, та вдосконалену технологію Philips з метою забезпечення ретельного гоління. Водонепроникну бритву можна промивати водою з-під крана.

    Досконале гоління

    Бритва Philips 5700 поєднує зручність бритви з акумуляторним живленням, яку можна мити, та вдосконалену технологію Philips з метою забезпечення ретельного гоління. Водонепроникну бритву можна промивати водою з-під крана.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    електробритва

    Досконале гоління

    Бритва Philips 5700 поєднує зручність бритви з акумуляторним живленням, яку можна мити, та вдосконалену технологію Philips з метою забезпечення ретельного гоління. Водонепроникну бритву можна промивати водою з-під крана.

    Подібні вироби

    See all series-shavers

      Досконале гоління

      Технологія Super Lift & Cut®

      Технологія Super Lift & Cut®

      Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри. 

      Система Reflex Action®

      Система Reflex Action®

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Бритва, яку можна мити

      Бритва, яку можна мити

      Водонепроникну бритву можна промивати під краном.

      Футляр для зберігання пристрою під час подорожі

      Футляр для зберігання пристрою під час подорожі

      Технічні характеристики

      • Система гоління

        Технологія Super Lift & Cut®
        Система Reflex Action®
        Незалежні плаваючі головки
        Можна промивати водою
        Головки з нержавіючої сталі
        Знімний тримач
        Відділення для збору волосся
        Запасна головка
        HQ64

      • Система живлення

        Час гоління
        60

      • Покриття корпусу

        Колір
        Чорний і срібний
        Лакове покриття корпусу
        Декорування зі вставкою
        Гумове покриття на заглибленнях для пальців
        Хромоване покриття
        Нековзке покриття

      • Аксесуари

        М'який дорожній футляр
        Захисний ковпачок
        Щітка для чищення
        Затискач для паперу

      • Вага та розміри

        Подарункова упаковка

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись