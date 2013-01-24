Досконале гоління
Бритва Philips 5700 поєднує зручність бритви з акумуляторним живленням, яку можна мити, та вдосконалену технологію Philips з метою забезпечення ретельного гоління. Водонепроникну бритву можна промивати водою з-під крана.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Бритва Philips 5700 поєднує зручність бритви з акумуляторним живленням, яку можна мити, та вдосконалену технологію Philips з метою забезпечення ретельного гоління. Водонепроникну бритву можна промивати водою з-під крана.
Досконале гоління
Бритва Philips 5700 поєднує зручність бритви з акумуляторним живленням, яку можна мити, та вдосконалену технологію Philips з метою забезпечення ретельного гоління. Водонепроникну бритву можна промивати водою з-під крана.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Бритва Philips 5700 поєднує зручність бритви з акумуляторним живленням, яку можна мити, та вдосконалену технологію Philips з метою забезпечення ретельного гоління. Водонепроникну бритву можна промивати водою з-під крана.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Водонепроникну бритву можна промивати під краном.
Футляр для зберігання пристрою під час подорожі
Система гоління
Система живлення
Покриття корпусу
Аксесуари
Вага та розміри