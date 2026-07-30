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Больше не доступен
HQ6640/16
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
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Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.