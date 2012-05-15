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Більше не доступний

Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

HQ6640/16

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

świetnie goli

Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható

Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva

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