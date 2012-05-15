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Більше не доступний
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
mwm84
15/05/2012
Polska
świetnie goli
Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Laca1
18/10/2019
Magyarország
Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható
Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva