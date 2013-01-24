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Shaver series 3000

Электробритва

HQ6645/16
Общая оценка / 5
  • Безупречное бритье Безупречное бритье Безупречное бритье
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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ6645/16
    Общая оценка / 5

    Безупречное бритье

    Бритва HQ6645 разработана для чистого и комфортного бритья по приемлемой цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантируют чистое и комфортное бритье.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва

    Безупречное бритье

    Бритва HQ6645 разработана для чистого и комфортного бритья по приемлемой цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантируют чистое и комфортное бритье.

    Безупречное бритье

    Бритва HQ6645 разработана для чистого и комфортного бритья по приемлемой цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантируют чистое и комфортное бритье.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Безупречное бритье

    Бритва HQ6645 разработана для чистого и комфортного бритья по приемлемой цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантируют чистое и комфортное бритье.

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      Безупречное бритье

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Подпружиненный откидной триммер

      Подпружиненный откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Узкий триммер

      • Удобство использования

        Зарядка
        Проводные

      • Дизайн

        Отделка
        Лакированные передние и боковые панели

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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