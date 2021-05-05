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Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.
Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
wangelis40
05/05/2021
Česká republika
Super holící strojek za pár korun
Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.
Плюси
Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic
Мінуси
nevšiml jsem protože je dokonalý
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року