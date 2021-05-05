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Більше не доступний

Електробритва

HQ6645/16

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Досконале гоління
Модель HQ6645 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.
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Досконале гоління

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.

Незалежні плаваючі головки

Незалежні плаваючі головки

Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
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05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super holící strojek za pár korun

Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.

Плюси

Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic

Мінуси

nevšiml jsem protože je dokonalý

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 