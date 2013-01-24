Досконале гоління
Модель HQ6645 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Модель HQ6645 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.
Досконале гоління
Модель HQ6645 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале гоління
Модель HQ6645 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.
Система з двома лезами: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й зручне гоління.
Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Система гоління
Система живлення
Покриття корпусу
Приладдя
Вага та розміри