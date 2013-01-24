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Електробритва

HQ6645
Загальна оцінка / 5
  • Досконале гоління Досконале гоління Досконале гоління
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    Електробритва

    HQ6645
    Загальна оцінка / 5

    Досконале гоління

    Модель HQ6645 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Електробритва

    Досконале гоління

    Модель HQ6645 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.

    Досконале гоління

    Модель HQ6645 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Електробритва

    Досконале гоління

    Модель HQ6645 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.

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      Досконале гоління

      Технологія Super Lift & Cut

      Технологія Super Lift & Cut

      Система з двома лезами: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й зручне гоління.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.

      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Висувний тример на пружині

      Висувний тример на пружині

      Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.

      Технічні характеристики

      • Система гоління

        Технологія Super Lift & Cut
        Так
        Система Reflex Action
        Так
        Незалежні плаваючі головки
        Так
        Головки з нержавіючої сталі
        Так
        Знімний тримач
        Так
        Безшумна робота
        Так
        Відсутність вібрування
        Так
        Відділення для збору волосся
        Так
        Запасна головка
        HQ55

      • Система живлення

        Живлення від електромережі
        Так
        Автоматичний вибір напруги
        100-240 В

      • Покриття корпусу

        Лакове покриття корпусу
        (лише передня сторона)
        Колір (кольори)
        Digital Blue

      • Приладдя

        Висувний тример
        Так
        Захисний ковпачок
        Так
        Щітка для чищення
        Так

      • Вага та розміри

        F-box
        Так
        Блістер-упаковка
        Так

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