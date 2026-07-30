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  • Безупречное бритье
  • Безупречное бритье
  • Безупречное бритье
  • Безупречное бритье

Больше не доступен

Shaver series 3000Электробритва

HQ6695/16

Безупречное бритье
Бритва HQ6695 разработана для чистого и комфортного бритья и имеет приемлемую цену. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Безупречное бритье

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи, что обеспечивает высокую чистоту бритья.

Независимые плавающие бритвенные головки

Независимые плавающие бритвенные головки

Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 