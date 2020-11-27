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Більше не доступний
HQ6695/16
Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.
Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
4.0
з 5
5
Відгуки
j@Jacek
27/11/2020
Polska
15 lat pracy
TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie
Плюси
cicha, skuteczna, wytrzymała
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
alupiteguS
25/06/2020
România
Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor
Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Canvas
12/09/2019
Česká republika
Перевірений покупець
Vynikající holicí strojek
Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.
Плюси
jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року