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  • Досконале гоління

Більше не доступний

електробритва

HQ6695/16

4
| (5) Відгуки
Досконале гоління
Модель HQ6695 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.
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Досконале гоління

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.

Незалежні плаваючі головки

Незалежні плаваючі головки

Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

4
1

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Плюси

cicha, skuteczna, wytrzymała

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Плюси

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 