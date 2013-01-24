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електробритва

HQ6695
Загальна оцінка / 5
  • Досконале гоління Досконале гоління Досконале гоління
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    електробритва

    HQ6695
    Загальна оцінка / 5

    Досконале гоління

    Модель HQ6695 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    електробритва

    Досконале гоління

    Модель HQ6695 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.

    Досконале гоління

    Модель HQ6695 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    електробритва

    Досконале гоління

    Модель HQ6695 розроблено для забезпечення ретельного та зручного гоління за доступну ціну. Система Reflex Action у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та зручне гоління.

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      Досконале гоління

      Система Super Lift & Cut

      Система Super Lift & Cut

      Система з двома лезами: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й зручне гоління.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину на обличчі та шиї, забезпечуючи плавне й ретельне гоління.

      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Висувний тример на пружині

      Висувний тример на пружині

      Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.

      Автономна робота та робота від мережі

      Автономна робота та робота від мережі

      Футляр

      Футляр

      Технічні характеристики

      • Система гоління

        Технологія Super Lift & Cut®
        Система Reflex Action®
        Незалежні плаваючі головки
        Головки з нержавіючої сталі
        Знімний тримач
        Безшумна робота
        Відсутність вібрування
        Відділення для збору волосся
        Запасна головка
        HQ55

      • Система живлення

        Акумулятори
        Живлення від електромережі
        Час зарядження
        8  година (-н)
        Час гоління
        10  день (днів)
        Автоматичний вибір напруги 100-240 В
        Акумуляторна батарея NiMH

      • Електронні функції

        Індикація зарядки

      • Покриття корпусу

        Лакове покриття корпусу
        (лише передня сторона)
        Колір
        Grey Two

      • Аксесуари

        Висувний тример
        М'який дорожній футляр
        Захисний ковпачок
        Щітка для чищення

      • Вага та розміри

        F-Box
        Блістер-упаковка

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