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    Coolskin

    Бритва NIVEA FOR MEN

    HQ6710
    Общая оценка / 5
    • Уникальная бритва с дозатором лосьона Уникальная бритва с дозатором лосьона Уникальная бритва с дозатором лосьона
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      Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

      HQ6710
      Общая оценка / 5

      Уникальная бритва с дозатором лосьона

      Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

      Уникальная бритва с дозатором лосьона

      Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.

      Уникальная бритва с дозатором лосьона

      Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Coolskin Бритва NIVEA FOR MEN

      Уникальная бритва с дозатором лосьона

      Инновационная бритвенная система с встроенной системой нанесения эмульсии или геля NIVEA FOR MEN для сверхчистого бритья без порезов. Улучшенная система Lift & Cut, работает от аккумуляторов и водонепроницаемая.

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        Coolskin

        Coolskin

        Бритва NIVEA FOR MEN

        Итого:

        Уникальная бритва с дозатором лосьона

        с лосьоном NIVEA FOR MEN

        Уникальная система нанесения лосьона NIVEA FOR MEN

        Уникальная система нанесения лосьона NIVEA FOR MEN

        Лосьон/гель NIVEA FOR MEN увлажняет кожу во время бритья, способствуя более чистому бритью и защищая кожу от раздражения. Обогащен витаминами и не содержит спирта, тонизирует и улучшает состояние кожи. Простая в установке система картриджей.

        Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

        Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким

        Можно использовать в душе. Горячая вода способствует раскрытию пор, что делает бритье еще более гладким.

        Технология Super Lift & Cut® и специальная система лезвий

        Система лезвий приподнимает волоски для комфортного сбривания щетины на уровне поверхности кожи.

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Технология Lift & Cut®
          Повторение контуров лица
          • Независимые плавающие бритвенные головки
          • Система 3D, повторяющая контуры лица

        • Удобство использования

          Дисплей
          Индикатор зарядки
          Зарядка
          Перезарядка
          Зарядка
          8 часов
          Сухой и влажный уход
          Использование в душе
          Время работы бритвы
          15 дней
          Очистка
          Возможность влажной чистки

        • Аксессуары

          Подставка
          Зарядное устройство
          Чехол
          Мягкий чехол
          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок

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