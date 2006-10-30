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    бритвена система для вологого гоління

    HQ6710
    Загальна оцінка / 5
    • Унікальна бритва з подачею лосьйону Унікальна бритва з подачею лосьйону Унікальна бритва з подачею лосьйону
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      бритвена система для вологого гоління

      HQ6710
      Загальна оцінка / 5

      Унікальна бритва з подачею лосьйону

      Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      бритвена система для вологого гоління

      Унікальна бритва з подачею лосьйону

      Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.

      Унікальна бритва з подачею лосьйону

      Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      бритвена система для вологого гоління

      Унікальна бритва з подачею лосьйону

      Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.

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        бритвена система для вологого гоління

        бритвена система для вологого гоління

        Усього:

        Унікальна бритва з подачею лосьйону

        з лосьйоном NIVEA FOR MEN

        Унікальна бритвена система з подачею гелю NIVEA FOR MEN.

        Унікальна бритвена система з подачею гелю NIVEA FOR MEN.

        Під час гоління лосьйон/гель NIVEA FOR MEN зволожує шкіру, готує її до ретельнішого гоління і захищає від подразнень. Лосьйон збагачений вітамінами і не містить спирту - для забезпечення здорової, пружної шкіри. Система легкого встановлення картриджів.

        Водонепроникна бритва.

        Водонепроникна бритва.

        Гоління у душі економить час і створює відчуття свіжості.

        Унікальна система Lift & Cut з двома лезами для бездоганного гоління.

        Унікальна система з двома лезами обережно піднімає волоски, забезпечуючи неймовірно ретельне гоління.

        Технічні характеристики

        • Система гоління

          Незалежні плаваючі головки
          Система Super Lift & Cut
          45 лез
          Можна промивати водою
          Головки з нержавіючої сталі
          Знімний тримач
          Безшумна робота
          Відсутність вібрування
          Запасна головка
          HQ167
          Система об'ємного повторення контурів

        • Система живлення

          Час гоління
          45  хвилин(-и)
          Час зарядження
          8  година (-н)
          Автоматичний вибір напруги 100-240 В
          Акумуляторна батарея NiMH - "екологічно безпечні батареї"
          Зарядна підставка
          Акумулятори
          Акумуляторна батарея NiCd

        • Електронні функції

          Індикатор заряджання
          Електронний вимикач

        • Покриття корпусу

          Колір
          Світло-голубий
          Напівпрозорий

        • Аксесуари

          Звичайний дорожній футляр
          Захисний ковпачок
          Щітка для чищення
          Затискач для паперу
          Шнурочок для підвішування

        • Бритвена система для вологого гоління

          Оптимізована для використання гелю/лосьйону
          2 зволожуючі лосьйони для гоління
          2 гель для гоління Extra fresh
          Оптимізовані для безпечного вологого використання
          Можна мити у воді

        • Вага та розміри

          F-Box

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