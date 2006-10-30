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Унікальна бритва з подачею лосьйону
Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальна бритва з подачею лосьйону
Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.
Унікальна бритва з подачею лосьйону
Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальна бритва з подачею лосьйону
Інноваційна бритвена система з емульсією чи гелем NIVEA FOR MEN для надзвичайно ретельного та відновлюючого гоління без порізів. Вдосконалена водонепроникна система Lift & Cut з живленням від батареї.
бритвена система для вологого гоління
Усього:
Під час гоління лосьйон/гель NIVEA FOR MEN зволожує шкіру, готує її до ретельнішого гоління і захищає від подразнень. Лосьйон збагачений вітамінами і не містить спирту - для забезпечення здорової, пружної шкіри. Система легкого встановлення картриджів.
Гоління у душі економить час і створює відчуття свіжості.
Унікальна система з двома лезами обережно піднімає волоски, забезпечуючи неймовірно ретельне гоління.
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Покриття корпусу
Аксесуари
Бритвена система для вологого гоління
Вага та розміри