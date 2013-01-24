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Shaver series 3000

Электробритва для сухого бритья

HQ6900/16
Общая оценка / 5
  • Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее Идеально чистое бритье, даже на шее
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    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    HQ6900/16
    Общая оценка / 5

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва для сухого бритья

    Идеально чистое бритье, даже на шее

    Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально чистое бритье, даже на шее

      Лезвия CloseCut

      • Головки CloseCut, система Flex&Float
      • Питание только от сети
      Технология Lift & Cut

      Технология Lift & Cut

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный корпус удобно ложится в руку

      Эргономичный дизайн корпуса обеспечивает простой обхват для комфортного бритья

      Сменные бритвенные головки

      Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Технология Lift & Cut
        Повторение контуров лица
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки

      • Удобство использования

        Зарядка
        Проводные

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100—240  В

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Защитная крышка

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