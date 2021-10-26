КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее

Больше не доступен

Shaver series 3000Электробритва для сухого бритья

HQ6900/16

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Идеально чистое бритье, даже на шее
Бритва Philips разработана для гладкого и комфортного бритья по доступной цене. Система Reflex Action в сочетании с технологией Super Lift&Cut гарантирует эффективное и гладкое бритье.
Посмотреть все преимущества
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Производитель электробритв №1 в мире1

Лезвия CloseCut

Идеально чистое бритье, даже на шее

  • Головки CloseCut, система Flex&Float

  • Питание только от сети

Технология Lift & Cut

Технология Lift & Cut

Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

Сменные бритвенные головки

Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Отличное бритье за адекввтные деньги!

Пользуюсь данной бритвой больше 7 лет, только лезвия менял и чистил регулярно. Хоть бритва и является самой простой в линейке, но это Philips, а соответственно все продукты очень качественные, проверено! Мои впечатления только позитивные. Собрано все качественно, нигде не люфтит и не репит. Работает реально очень тихо, пользоваться одно удовольствие. Блок с лезвиями можно мыть под водой. Есть пожалуй только один обьективный минус - это отсутствие аккумулятора, что делает бритву не очень мобильной в путешествиях или дальних поездках (зарядко только от сети), но т.к. есть модели с аккумулятором, так что и это минусом назвать тяжело. В общем бритвой я очень доволен и смело могу рекомендовать данную продукцию, все на высшем уровне!

Плюсы

Использую больше 7 лет и все работает отлично, качество!Современные и функциональные головки CloseCut и система Flex & Cut делает бритье простым и приятным одновременно.

Минусы

НЕТ АККУМУЛЯТОРА !!! В связи с этим не очень мобильное устройство, работает только о сети!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже зручна, ефективна, корисна в подорожах

Дуже зручна у використанні та ефективна, завдяки вбудованому акумулятору портативна та зручна в подорожах, проста в обслуговуванні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 