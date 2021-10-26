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Больше не доступен
Головки CloseCut, система Flex&Float
Питание только от сети
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
BLAMST
26/10/2021
Україна
Отличное бритье за адекввтные деньги!
Пользуюсь данной бритвой больше 7 лет, только лезвия менял и чистил регулярно. Хоть бритва и является самой простой в линейке, но это Philips, а соответственно все продукты очень качественные, проверено! Мои впечатления только позитивные. Собрано все качественно, нигде не люфтит и не репит. Работает реально очень тихо, пользоваться одно удовольствие. Блок с лезвиями можно мыть под водой. Есть пожалуй только один обьективный минус - это отсутствие аккумулятора, что делает бритву не очень мобильной в путешествиях или дальних поездках (зарядко только от сети), но т.к. есть модели с аккумулятором, так что и это минусом назвать тяжело. В общем бритвой я очень доволен и смело могу рекомендовать данную продукцию, все на высшем уровне!
Плюсы
Использую больше 7 лет и все работает отлично, качество!Современные и функциональные головки CloseCut и система Flex & Cut делает бритье простым и приятным одновременно.
Минусы
НЕТ АККУМУЛЯТОРА !!! В связи с этим не очень мобильное устройство, работает только о сети!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Maserattt
11/04/2019
Україна
Дуже зручна, ефективна, корисна в подорожах
Дуже зручна у використанні та ефективна, завдяки вбудованому акумулятору портативна та зручна в подорожах, проста в обслуговуванні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.