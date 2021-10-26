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  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї

Більше не доступний

Shaver series 3000Електробритва для сухого гоління

HQ6900/16

4.3
| (19) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Леза CloseCut

Ретельне гоління, навіть на шиї

  • Головки CloseCut, система Flex & Float

  • Живлення лише від мережі

Технологія Super Lift & Cut

Технологія Super Lift & Cut

Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.

Зйомні головки

Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

19

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

3
2

26/10/2021

Україна

Україна

Отличное бритье за адекввтные деньги!

Пользуюсь данной бритвой больше 7 лет, только лезвия менял и чистил регулярно. Хоть бритва и является самой простой в линейке, но это Philips, а соответственно все продукты очень качественные, проверено! Мои впечатления только позитивные. Собрано все качественно, нигде не люфтит и не репит. Работает реально очень тихо, пользоваться одно удовольствие. Блок с лезвиями можно мыть под водой. Есть пожалуй только один обьективный минус - это отсутствие аккумулятора, что делает бритву не очень мобильной в путешествиях или дальних поездках (зарядко только от сети), но т.к. есть модели с аккумулятором, так что и это минусом назвать тяжело. В общем бритвой я очень доволен и смело могу рекомендовать данную продукцию, все на высшем уровне!

Плюси

Использую больше 7 лет и все работает отлично, качество!Современные и функциональные головки CloseCut и система Flex & Cut делает бритье простым и приятным одновременно.

Мінуси

НЕТ АККУМУЛЯТОРА !!! В связи с этим не очень мобильное устройство, работает только о сети!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже зручна, ефективна, корисна в подорожах

Дуже зручна у використанні та ефективна, завдяки вбудованому акумулятору портативна та зручна в подорожах, проста в обслуговуванні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління

07/04/2014

Polska

Polska

Doskonała Golarka warta swojej ceny

Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 