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Більше не доступний
Головки CloseCut, система Flex & Float
Живлення лише від мережі
Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.
Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
4.3
з 5
19
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
BLAMST
26/10/2021
Україна
Отличное бритье за адекввтные деньги!
Пользуюсь данной бритвой больше 7 лет, только лезвия менял и чистил регулярно. Хоть бритва и является самой простой в линейке, но это Philips, а соответственно все продукты очень качественные, проверено! Мои впечатления только позитивные. Собрано все качественно, нигде не люфтит и не репит. Работает реально очень тихо, пользоваться одно удовольствие. Блок с лезвиями можно мыть под водой. Есть пожалуй только один обьективный минус - это отсутствие аккумулятора, что делает бритву не очень мобильной в путешествиях или дальних поездках (зарядко только от сети), но т.к. есть модели с аккумулятором, так что и это минусом назвать тяжело. В общем бритвой я очень доволен и смело могу рекомендовать данную продукцию, все на высшем уровне!
Плюси
Использую больше 7 лет и все работает отлично, качество!Современные и функциональные головки CloseCut и система Flex & Cut делает бритье простым и приятным одновременно.
Мінуси
НЕТ АККУМУЛЯТОРА !!! В связи с этим не очень мобильное устройство, работает только о сети!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Maserattt
11/04/2019
Україна
Дуже зручна, ефективна, корисна в подорожах
Дуже зручна у використанні та ефективна, завдяки вбудованому акумулятору портативна та зручна в подорожах, проста в обслуговуванні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Електробритва для сухого гоління
Cuzi
07/04/2014
Polska
Doskonała Golarka warta swojej ceny
Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року