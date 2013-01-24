Інші елементи комплектації
- Щітка для очищення
- Захисний ковпачок
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Ця ергономічна ручка забезпечує легке користування та комфортне гоління.
Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Аксесуари
Потужність
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