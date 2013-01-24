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Shaver series 3000

Електробритва для сухого гоління

HQ6900/16
Загальна оцінка / 5
  • Ретельне гоління, навіть на шиї Ретельне гоління, навіть на шиї Ретельне гоління, навіть на шиї
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    Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

    HQ6900/16
    Загальна оцінка / 5

    Ретельне гоління, навіть на шиї

    Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

    Ретельне гоління, навіть на шиї

    Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги

    Ретельне гоління, навіть на шиї

    Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

    Ретельне гоління, навіть на шиї

    Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги

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      Ретельне гоління, навіть на шиї

      Леза CloseCut

      • Головки CloseCut, система Flex & Float
      • Живлення лише від мережі
      Технологія Super Lift & Cut

      Технологія Super Lift & Cut

      Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

      Ергономічна ручка створена для легкого користування

      Ергономічна ручка створена для легкого користування

      Ця ергономічна ручка забезпечує легке користування та комфортне гоління.

      Зйомні головки

      Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        Технологія Super Lift & Cut
        Повторення контурів
        • Система Reflex Action
        • Незалежні плаваючі головки

      • Простота у користуванні

        Заряджання
        Робота від мережі

      • Аксесуари

        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Потужність

        Автоматичний вибір напруги
        100–240  В

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Щітка для очищення
      • Захисний ковпачок

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