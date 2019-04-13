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  • Идеально чистое бритье, даже на шее
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  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
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  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее

Больше не доступен

Shaver series 3000Электробритва для сухого бритья

HQ6906/16

4.9
| (10) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Идеально чистое бритье, даже на шее
Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями CloseCut гарантирует чистое и комфортное бритье.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Производитель электробритв №1 в мире1

Лезвия CloseCut

Идеально чистое бритье, даже на шее

  • Головки CloseCut, система Flex&Float

  • Питание только от сети

CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

CloseCut — надежные, самозатачивающиеся лезвия для чистого бритья

Лезвия CloseCut специально разработаны для наиболее чистого и быстрого бритья. Надежные самозатачивающиеся лезвия не изнашиваются, обеспечивая эффективное бритье.

Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

Работа от сети для непрерывной подачи питания

Работа от сети для непрерывной подачи питания

Работа от сети для гарантированных результатов бритья.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

10

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Надійність, якість батареї

Чудова бритва, але після 3 місяців не до кінця збриває волосся, приходиться надавлювати.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3520/06 Dry electric shaver

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3520/06 Dry electric shaver

11/08/2017

Україна

Україна

Отличная бритва без лишних прибамбасов

Просто отличная бритва. Бреет-бреет-бреет. Мне не нужны какие-то сверх прибамбасы, главное чистое и гладкое бритье. Рекомендую для ежедневного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6906/16 Электробритва для сухого бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6906/16 Электробритва для сухого бритья

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна електробритва від Philips!

Купувала чоловікові на подарунок років 5,5 тому. Чоловік бритвою задоволений,голить добре,леза гострі. Працює досі ідеально,хоч пройшло вже більше 5 років,без ремонтів,замін чи поломок. Все чудово! Можу рекомендувати.

Плюсы

Довготривале служіння,зручність,компактність,ціна- якість.

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 