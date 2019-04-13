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Больше не доступен
Головки CloseCut, система Flex&Float
Питание только от сети
Лезвия CloseCut специально разработаны для наиболее чистого и быстрого бритья. Надежные самозатачивающиеся лезвия не изнашиваются, обеспечивая эффективное бритье.
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья
Работа от сети для гарантированных результатов бритья.
4.9
из 5
10
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
НЕСТЕР
13/04/2019
Україна
Надійність, якість батареї
Чудова бритва, але після 3 місяців не до кінця збриває волосся, приходиться надавлювати.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3520/06 Dry electric shaver
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3520/06 Dry electric shaver
Vova7777
11/08/2017
Україна
Отличная бритва без лишних прибамбасов
Просто отличная бритва. Бреет-бреет-бреет. Мне не нужны какие-то сверх прибамбасы, главное чистое и гладкое бритье. Рекомендую для ежедневного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6906/16 Электробритва для сухого бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6906/16 Электробритва для сухого бритья
Iruska
27/10/2021
Україна
Прекрасна електробритва від Philips!
Купувала чоловікові на подарунок років 5,5 тому. Чоловік бритвою задоволений,голить добре,леза гострі. Працює досі ідеально,хоч пройшло вже більше 5 років,без ремонтів,замін чи поломок. Все чудово! Можу рекомендувати.
Плюсы
Довготривале служіння,зручність,компактність,ціна- якість.
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.