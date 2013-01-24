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Shaver series 3000

Електробритва для сухого гоління

HQ6906/16
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Ретельне гоління, навіть на шиї Ретельне гоління, навіть на шиї Ретельне гоління, навіть на шиї
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    Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

    HQ6906/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ретельне гоління, навіть на шиї

    Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Flex & Float разом із лезами CloseCut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Shaver series 3000 Електробритва для сухого гоління

    Ретельне гоління, навіть на шиї

    Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Flex & Float разом із лезами CloseCut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги

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      Ретельне гоління, навіть на шиї

      Леза CloseCut

      • Головки CloseCut, система Flex & Float
      • Живлення лише від мережі
      Леза CloseCut довговічні та самі заточуються для ретельного гоління

      Леза CloseCut довговічні та самі заточуються для ретельного гоління

      Леза CloseCut спеціально розроблено для забезпечення щоразу надзвичайно ретельного гоління. Ці довговічні леза самі заточуються та не зношуються, тож Ваша бритва зберігає ефективність і швидкість.

      Система Flex & Float пристосовується до вигинів обличчя і шиї

      Система Flex & Float пристосовується до вигинів обличчя і шиї

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для гладшого гоління

      Робота від електромережі для безперервного живлення

      Робота від електромережі для безперервного живлення

      Робота від електромережі для ретельного та завжди надійного гоління.

      Ергономічна ручка створена для легкого користування

      Ергономічна ручка створена для легкого користування

      Ця ергономічна ручка забезпечує легке користування та комфортне гоління.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

      Зйомні головки

      Для забезпечення максимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки HQ56 кожні два роки

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Повторення контурів
        Система Flex & Float
        Система гоління
        Бритва CloseCut

      • Простота у користуванні

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання
        Функціонування
        Живлення лише від мережі

      • Аксесуари

        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Потужність

        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Обслуговування

        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на HQ56

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Щітка для очищення
      • Захисний ковпачок

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