Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Головки CloseCut, система Flex & Float
Живлення лише від мережі
Леза CloseCut спеціально розроблено для забезпечення щоразу надзвичайно ретельного гоління. Ці довговічні леза самі заточуються та не зношуються, тож Ваша бритва зберігає ефективність і швидкість.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для гладшого гоління
Робота від електромережі для ретельного та завжди надійного гоління.
4.5
з 5
335
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Iruska
27/10/2021
Україна
Прекрасна електробритва від Philips!
Купувала чоловікові на подарунок років 5,5 тому. Чоловік бритвою задоволений,голить добре,леза гострі. Працює досі ідеально,хоч пройшло вже більше 5 років,без ремонтів,замін чи поломок. Все чудово! Можу рекомендувати.
Плюси
Довготривале служіння,зручність,компактність,ціна- якість.
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6927/16 Електробритва для сухого гоління
Sergiy92
28/07/2020
Україна
Забудь про станок для гоління
Дуже задоволений цією бритвою. проста у використанні не боїться води чудовий акумулятор і зрозуміла індикація заряду зрозуміла інструкція з відповідями на всі питання
Плюси
надійна і якісна продукція
Мінуси
немає недостатків
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 PT720/16 Електробритва для сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 PT720/16 Електробритва для сухого гоління
MrHawk
01/11/2019
Україна
Из всех бритв которые у меня были(а было их уже до этой 6шт.разных марок и типов за 25лет)эта самая классная и удобная.
Купил бритву в 2015 году и досихпор она меня радует качеством бритья,головки еще не менял,очень удобно лежит в руке.Да и триммер вещь полезная .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6946/16 Електробритва для сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6946/16 Електробритва для сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року