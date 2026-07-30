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Больше не доступен
HQ6920/16
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
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Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.