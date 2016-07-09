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  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління
  • Ретельне та легке гоління

Більше не доступний

Електробритва

HQ6920/16

4.8
| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ретельне та легке гоління
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне та легке гоління

Технологія Super Lift & Cut

Технологія Super Lift & Cut

Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

Зйомні головки

Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Genialne rozwiązanie dla mojego męża

dokładnie usuwa zarost,łatwa w użyciu,bateria długo wytrzymuje,estetycznie wygląda.dobra do użycia w domu jak i w podróży

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

skvělý holící strojek za dobrou cenu

Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.

Плюси

výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení

Мінуси

asi nic, opět bych kupoval něco podobného

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 