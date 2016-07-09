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Більше не доступний
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
4.8
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Marek2016
09/07/2016
Polska
Bardzo dobra golarka
Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
kukusia81
15/05/2012
Polska
Genialne rozwiązanie dla mojego męża
dokładnie usuwa zarost,łatwa w użyciu,bateria długo wytrzymuje,estetycznie wygląda.dobra do użycia w domu jak i w podróży
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Manet.z
17/04/2021
Česká republika
Перевірений покупець
skvělý holící strojek za dobrou cenu
Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.
Плюси
výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení
Мінуси
asi nic, opět bych kupoval něco podobného
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року