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Електробритва

HQ6920
Загальна оцінка / 5
  • Ретельне та легке гоління Ретельне та легке гоління Ретельне та легке гоління
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    Електробритва

    HQ6920
    Загальна оцінка / 5

    Ретельне та легке гоління

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Ретельне та легке гоління

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Ретельне та легке гоління

      Технологія Super Lift & Cut

      Технологія Super Lift & Cut

      Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

      Ергономічна ручка створена для легкого користування

      Ергономічна ручка створена для легкого користування

      Ця ергономічна ручка забезпечує легке користування та зручне гоління.

      Змінні головки

      Для забезпечення максимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.

      Технічні характеристики

      • Система гоління

        Технологія Super Lift & Cut
        Так
        Система Reflex Action
        Так
        Незалежні плаваючі головки
        Так
        Головки з нержавіючої сталі
        Так
        Знімний тримач
        Так
        Безшумна робота
        Так
        Відсутність вібрування
        Так
        Відділення для збору волосся
        Так
        Запасна головка
        HQ55

      • Система живлення

        Акумуляторне живлення
        8 годин заряджання для 10 днів гоління
        Автоматичний вибір напруги
        100-240 В

      • Покриття корпусу

        Колір (кольори)
        Яскравий блакитний

      • Приладдя

        Захисний ковпачок
        Так
        Щітка для чищення
        Так

      • Вага та розміри

        F-box
        Так

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