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Больше не доступен
Головки CloseCut, система Flex&Float
Питание только от сети
Система сдвоенных лезвий электробритвы приподнимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Для оптимальной работы заменяйте бритвенные головки электробритвы Philips раз в два года головками модели HQ55.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Aguna
19/04/2020
Україна
Простота в использовании
Хорошее и простое устройство. Уже долго служит мне, менял один раз лезвия (доступны для замены и просто делается). Может не стрижет идеально, вместе с тем подходит для простого бритья.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6940/16 Электробритва для сухого бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6940/16 Электробритва для сухого бритья
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.