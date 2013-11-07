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Більше не доступний
Головки CloseCut, система Flex & Float
Живлення лише від мережі
Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.
Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
4.2
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
bambi44
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił moje oczekiwania
Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
bambi4
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest bardzo funkcjonalny
Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
waldigucio
22/05/2012
Polska
dobry produkt
przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року