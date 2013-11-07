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  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї

Більше не доступний

Shaver series 3000Електробритва для сухого гоління

HQ6940/16

4.2
| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Reflex Action цієї бритви Philips у поєднанні з технологією Super Lift & Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.
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Леза CloseCut

Ретельне гоління, навіть на шиї

  • Головки CloseCut, система Flex & Float

  • Живлення лише від мережі

Технологія Super Lift & Cut

Технологія Super Lift & Cut

Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.

Зйомні головки

Для забезпечення максимальної ефективності гоління бритви Philips замінюйте бритвені головки HQ55 кожні два роки.

Система Reflex Action

Система Reflex Action

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił moje oczekiwania

Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo funkcjonalny

Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

dobry produkt

przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 