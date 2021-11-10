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  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее
  • Идеально чистое бритье, даже на шее

Больше не доступен

Shaver series 3000Электробритва для сухого бритья

HQ6990/16

4.7
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Идеально чистое бритье, даже на шее
Чистое и комфортное бритье по доступной цене. Система Flex & Float в сочетании с лезвиями Lift & Cut гарантирует чистое и комфортное бритье.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Лезвия Lift & Cut

Идеально чистое бритье, даже на шее

  • Головки CloseCut, система Flex&Float

  • 1 час зарядки — более 35 мин. работы

  • Откидной триммер

Лезвия Lift & Cut приподнимают волоски и обеспечивают гладкое бритье

Система двойных лезвий Lift & Cut поднимает волоски для комфортного бритья

Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

Система Flex & Float повторяет контуры лица и шеи

Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья

Время работы — 35+ минут, зарядка — 1 час

Время работы — 35+ минут, зарядка — 1 час

1 час подзарядки обеспечивает более 35 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья. Подзарядка в течение 3 минут обеспечивает заряд, достаточный для одного сеанса бритья.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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4.7

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!

Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

21/09/2018

Україна

Україна

Я доволен

Два года пользовался пока не подтупились лезвия. Да, не так гладко как станком. Это уже кому как нравится. Мне бритва понравилась, следующую взял тоже Philips только с возможностью мокрого бритья. Очень приятно было получить скидку в честь дня рождения, спасибо.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

27/02/2018

Україна

Україна

Простая, но качественная бритва

Покупал данную бритву на подарок для дедушки. Основными критериями были: простота, надежность, качество бритья, невысокая цена. Считаю, что бритва сполна удовлетворяет всем этим качествам. Использовать ее просто и удобно, за 4 года она ни разу не подвела. Бритва используется не каждый день, поэтому бритвенные головки пока не менялись и бреют довольно чисто. Дедушка доволен и говорит, что по сравнению с его старыми бритвами еще советского производства это небо и земля. К недостаткам бритвы можно отнести сложность ее очистки (при помощи щеточки), а не методом промывания под водой (бритва не является водонепроницаемой). Зато она очень быстро заряжается - за 1 час. И можно бриться 35 минут. По-факту, дедушке этого хватает на 15 сеансов бритья. Данный продукт Philips однозначно можно рекомендовать не сильно притязательным пользователям, для которых главное простота и качество.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Электробритва для сухого бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Электробритва для сухого бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 