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Больше не доступен
Головки CloseCut, система Flex&Float
1 час зарядки — более 35 мин. работы
Откидной триммер
Система двойных лезвий Lift & Cut поднимает волоски для комфортного бритья
Автоматически подстраивается под изгибы лица и шеи для идеально гладкого бритья
1 час подзарядки обеспечивает более 35 минут бритья, что соответствует примерно 14 сеансам бритья. Подзарядка в течение 3 минут обеспечивает заряд, достаточный для одного сеанса бритья.
Награды
4.7
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
10/11/2021
Україна
"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!
Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Khoroyar
21/09/2018
Україна
Я доволен
Два года пользовался пока не подтупились лезвия. Да, не так гладко как станком. Это уже кому как нравится. Мне бритва понравилась, следующую взял тоже Philips только с возможностью мокрого бритья. Очень приятно было получить скидку в честь дня рождения, спасибо.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
MISTERNIK
27/02/2018
Україна
Простая, но качественная бритва
Покупал данную бритву на подарок для дедушки. Основными критериями были: простота, надежность, качество бритья, невысокая цена. Считаю, что бритва сполна удовлетворяет всем этим качествам. Использовать ее просто и удобно, за 4 года она ни разу не подвела. Бритва используется не каждый день, поэтому бритвенные головки пока не менялись и бреют довольно чисто. Дедушка доволен и говорит, что по сравнению с его старыми бритвами еще советского производства это небо и земля. К недостаткам бритвы можно отнести сложность ее очистки (при помощи щеточки), а не методом промывания под водой (бритва не является водонепроницаемой). Зато она очень быстро заряжается - за 1 час. И можно бриться 35 минут. По-факту, дедушке этого хватает на 15 сеансов бритья. Данный продукт Philips однозначно можно рекомендовать не сильно притязательным пользователям, для которых главное простота и качество.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Электробритва для сухого бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 HQ6990/16 Электробритва для сухого бритья
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.