Інші елементи комплектації
- Щітка для очищення
- Захисний ковпачок
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Flex & Float разом із лезами Lift&Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Flex & Float разом із лезами Lift&Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Flex & Float разом із лезами Lift&Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Flex & Float разом із лезами Lift&Cut гарантує ретельне та комфортне гоління. Переглянути усі переваги
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для гладшого гоління
У Вас буде понад 35 хвилин гоління, а це приблизно 14 голінь після 1 години заряджання. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Довершіть вигляд за допомогою висувного тримера. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Широкий висувний тример ідеально підходить для підстригання бакенбардів та вусів.
Ця ергономічна ручка забезпечує легке користування та комфортне гоління.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
Система Lift & Cut з двома лезами підіймає волоски для комфортного гоління
Аксесуари
Обслуговування
Простота у користуванні
Потужність
Ефективність гоління
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