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  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї
  • Ретельне гоління, навіть на шиї

Більше не доступний

Shaver series 3000Електробритва для сухого гоління

HQ6990/16

5
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Ретельне гоління, навіть на шиї
Ретельне та комфортне гоління за доступну ціну. Система Flex & Float разом із лезами Lift&Cut гарантує ретельне та комфортне гоління.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Леза Lift&Cut

Ретельне гоління, навіть на шиї

  • Головки CloseCut, система Flex & Float

  • 35+ хв. використання/1 год. заряджання

  • Висувний тример

Леза Lift & Cut піднімають волоски для ретельного гоління

Система Lift & Cut з двома лезами підіймає волоски для комфортного гоління

Система Flex & Float пристосовується до вигинів обличчя і шиї

Система Flex & Float пристосовується до вигинів обличчя і шиї

Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для гладшого гоління

35+ хвилин гоління, 1 година заряджання

35+ хвилин гоління, 1 година заряджання

У Вас буде понад 35 хвилин гоління, а це приблизно 14 голінь після 1 години заряджання. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!

Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

21/09/2018

Україна

Україна

Я доволен

Два года пользовался пока не подтупились лезвия. Да, не так гладко как станком. Это уже кому как нравится. Мне бритва понравилась, следующую взял тоже Philips только с возможностью мокрого бритья. Очень приятно было получить скидку в честь дня рождения, спасибо.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

17/06/2014

Polska

Polska

Maszynka godna zaufania

Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 