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Більше не доступний
Головки CloseCut, система Flex & Float
35+ хв. використання/1 год. заряджання
Висувний тример
Система Lift & Cut з двома лезами підіймає волоски для комфортного гоління
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя і шиї для гладшого гоління
У Вас буде понад 35 хвилин гоління, а це приблизно 14 голінь після 1 години заряджання. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Нагороди
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
10/11/2021
Україна
"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!
Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Khoroyar
21/09/2018
Україна
Я доволен
Два года пользовался пока не подтупились лезвия. Да, не так гладко как станком. Это уже кому как нравится. Мне бритва понравилась, следующую взял тоже Philips только с возможностью мокрого бритья. Очень приятно было получить скидку в честь дня рождения, спасибо.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
borys360
17/06/2014
Polska
Maszynka godna zaufania
Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року