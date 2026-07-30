Комфортное и чистое бритье

Бритва Philips HQ7240 с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют идеально гладкое бритье. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды. Она создана для вашего комфорта.