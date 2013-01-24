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Shaver series 3000

Электробритва

HQ7240/16
Общая оценка / 5
  • Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье Комфортное и чистое бритье
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    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ7240/16
    Общая оценка / 5

    Комфортное и чистое бритье

    Бритва Philips HQ7240 с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют идеально гладкое бритье. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды. Она создана для вашего комфорта.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver series 3000 Электробритва

    Комфортное и чистое бритье

    Бритва Philips HQ7240 с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют идеально гладкое бритье. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды. Она создана для вашего комфорта.

    Комфортное и чистое бритье

    Бритва Philips HQ7240 с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют идеально гладкое бритье. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды. Она создана для вашего комфорта.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Комфортное и чистое бритье

    Бритва Philips HQ7240 с обновленным дизайном обеспечивает простоту бритья, превосходный результат и удобство использования. Усовершенствованные технологии гарантируют идеально гладкое бритье. Бритву удобно использовать: ее можно легко промыть под струей воды. Она создана для вашего комфорта.

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      Комфортное и чистое бритье

      Сбривает даже самые короткие волоски

      Супер-технология Lift & Cut

      Супер-технология Lift & Cut

      Система двойных лезвий: первое лезвие приподнимает волосок, а второе — срезает его у самого основания, что обеспечивает более чистое бритье.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Подпружиненный откидной триммер

      Подпружиненный откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Повторение контуров лица
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut®
        Укладка
        Узкий триммер

      • Удобство использования

        Зарядка
        Проводной/беспроводной
        Зарядка
        8 часов
        Время работы бритвы
        10 дней
        Дисплей
        • Индикатор полного заряда батареи
        • Индикатор зарядки
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        30  мин.

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