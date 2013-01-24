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Speed-XL

Электробритва

HQ8100
Общая оценка / 5
  • Для более быстрого и тщательного бритья Для более быстрого и тщательного бритья Для более быстрого и тщательного бритья
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    Speed-XL Электробритва

    HQ8100
    Общая оценка / 5

    Для более быстрого и тщательного бритья

    Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50 %*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Speed-XL Электробритва

    Для более быстрого и тщательного бритья

    Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50 %*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    Для более быстрого и тщательного бритья

    Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50 %*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Speed-XL Электробритва

    Для более быстрого и тщательного бритья

    Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50 %*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

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      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

      Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технология Lift & Cut®

      Технология Lift & Cut®

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Узкий триммер

      • Удобство использования

        Зарядка
        Проводные
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        • Хромированный дисплей
        • Лак

      • Аксессуары

        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

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