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  • Для более быстрого и тщательного бритья
  • Для более быстрого и тщательного бритья

Больше не доступен

Speed-XLЭлектробритва

HQ8100

Для более быстрого и тщательного бритья
Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50 %*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Увеличенная на 50% бреющая поверхность

Для более быстрого и тщательного бритья

Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

Прецизионная бреющая система

Прецизионная бреющая система

Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

Технология Lift & Cut

Технология Lift & Cut

Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 