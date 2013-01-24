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електробритва

HQ8100
Загальна оцінка / 5
  • Для швидшого та ретельнішого гоління Для швидшого та ретельнішого гоління Для швидшого та ретельнішого гоління
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    електробритва

    HQ8100
    Загальна оцінка / 5

    Для швидшого та ретельнішого гоління

    Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Для швидшого та ретельнішого гоління

    Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками

    Для швидшого та ретельнішого гоління

    Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    електробритва

    Для швидшого та ретельнішого гоління

    Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками

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      Для швидшого та ретельнішого гоління

      На 50% більша активна поверхня бритвеної головки

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%

      Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками

      Система точного зрізання

      Система точного зрізання

      Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.

      Технологія Super Lift & Cut®

      Технологія Super Lift & Cut®

      Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

      Система Reflex Action®

      Система Reflex Action®

      Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

      Незалежні плаваючі головки

      Незалежні плаваючі головки

      Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

      Бритва, яку можна мити

      Бритва, яку можна мити

      Водонепроникну бритву можна промивати під краном.

      Технічні характеристики

      • Система гоління

        Бритвені головки Speed-XL
        Система точного зрізання
        Технологія Super Lift & Cut®
        63 леза
        Система Reflex Action®
        Незалежні плаваючі головки
        Можна промивати водою
        Головки з нержавіючої сталі
        Знімний тримач
        Верхній тримач на шарнірі
        Безшумна робота
        Відсутність вібрування
        Відділення для збору волосся
        Запасна головка
        HQ9

      • Система живлення

        Живлення від електромережі
        Автоматичний вибір напруги 100-240 В

      • Електронні функції

        Електронний вимикач
        Світлодіодний індикатор живлення
        Зелений

      • Покриття корпусу

        Лаковане покриття
        Колір
        Сріблястий
        Хромований дисплей
        Тримач із металічним покриттям

      • Аксесуари

        М'який дорожній футляр
        Висувний тример
        Захисний ковпачок
        Щітка для чищення
        Затискач для паперу

      • Вага та розміри

        Fusion box

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