Для швидшого та ретельнішого гоління
Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для швидшого та ретельнішого гоління
Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками
Для швидшого та ретельнішого гоління
Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для швидшого та ретельнішого гоління
Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками
Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Гострі леза щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Водонепроникну бритву можна промивати під краном.
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Покриття корпусу
Аксесуари
Вага та розміри