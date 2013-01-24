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Для более быстрого и тщательного бритья
Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для более быстрого и тщательного бритья
Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
Для более быстрого и тщательного бритья
Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для более быстрого и тщательного бритья
Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
Электробритва
Цена магазина Philips
Итого:
Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.
Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.
Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.
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