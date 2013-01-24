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    Speed-XL

    Электробритва

    HQ8170CC
    Общая оценка / 5
    • Для более быстрого и тщательного бритья Для более быстрого и тщательного бритья Для более быстрого и тщательного бритья
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      Speed-XL Электробритва

      HQ8170CC
      Общая оценка / 5

      Для более быстрого и тщательного бритья

      Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Speed-XL Электробритва

      Для более быстрого и тщательного бритья

      Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

      Для более быстрого и тщательного бритья

      Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Speed-XL Электробритва

      Для более быстрого и тщательного бритья

      Усовершенствованные бритвенные головки Speed-XL для быстрого и тщательного бритья увеличивают поверхность бритья на 50%*. *по сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

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        Speed-XL

        Speed-XL

        Электробритва

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Для более быстрого и тщательного бритья

        Увеличенная на 50% бреющая поверхность

        Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

        Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

        Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

        Прецизионная бреющая система

        Прецизионная бреющая система

        Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

        Технология Lift & Cut

        Технология Lift & Cut

        Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

        Система Reflex Action

        Система Reflex Action

        Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

        Возможность влажной чистки бритвы

        Возможность влажной чистки бритвы

        Водонепроницаемая бритва — возможность чистки под струей воды.

        Система очистки Jet Clean

        Система очистки Jet Clean

        Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.

        Независимые плавающие бритвенные головки

        Независимые плавающие бритвенные головки

        Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Прецизионная бреющая система
          • Технология Lift & Cut
          Гибкость головки
          • Система Reflex Action
          • Независимые плавающие бритвенные головки
          Укладка
          Компактный триммер

        • Удобство использования

          Дисплей
          • Индикатор полного заряда аккумулятора
          • Индикатор низкого заряда аккумулятора
          • Индикатор зарядки
          • Индикация необходимости замены бреющих головок
          Зарядка
          • Перезарядка
          • Быстрая зарядка
          • Проводные
          Зарядка
          1 час
          Время работы бритвы
          18 дней
          Очистка
          • Автоматическая система очистки
          • Возможность влажной чистки
          • Индикация очистки

        • Дизайн

          Отделка
          • Хромированный дисплей
          • Лак
          • Многофункциональный хромированный дисплей

        • Аксессуары

          Подставка
          • Зарядное устройство
          • Система очистки Jet Clean
          Чехол
          Мягкий чехол
          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок

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