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Для швидшого та ретельнішого гоління
Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для швидшого та ретельнішого гоління
Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Для швидшого та ретельнішого гоління
Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для швидшого та ретельнішого гоління
Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Електробритва
Ціна магазину Philips
Усього:
Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
В електробритві є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення навіть найдрібнішої щетини.
Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Водонепроникну бритву можна промивати під краном.
Використовуйте систему Jet Clean для автоматичного очищення та змащення лез. Крім того, вона заряджає батарею після кожного використання.
Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Конструкція
Аксесуари