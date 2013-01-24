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    Speed-XL

    Електробритва

    HQ8170CC
    Загальна оцінка / 5
    • Для швидшого та ретельнішого гоління Для швидшого та ретельнішого гоління Для швидшого та ретельнішого гоління
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      Speed-XL Електробритва

      HQ8170CC
      Загальна оцінка / 5

      Для швидшого та ретельнішого гоління

      Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Speed-XL Електробритва

      Для швидшого та ретельнішого гоління

      Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      Для швидшого та ретельнішого гоління

      Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Speed-XL Електробритва

      Для швидшого та ретельнішого гоління

      Вдосконалені бритвені головки Speed-XL забезпечують на 50% більшу поверхню гоління* для швидшого та ретельнішого гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

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        Speed-XL

        Speed-XL

        Електробритва

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Для швидшого та ретельнішого гоління

        На 50% більша активна поверхня бритвеної головки

        Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

        Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

        Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

        Система точного зрізання

        Система точного зрізання

        В електробритві є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення навіть найдрібнішої щетини.

        Технологія Super Lift & Cut

        Технологія Super Lift & Cut

        Система цієї електробритви з двома лезами піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри.

        Система Reflex Action

        Система Reflex Action

        Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

        Бритва, яку можна мити

        Бритва, яку можна мити

        Водонепроникну бритву можна промивати під краном.

        Система Jet Clean

        Система Jet Clean

        Використовуйте систему Jet Clean для автоматичного очищення та змащення лез. Крім того, вона заряджає батарею після кожного використання.

        Незалежні плаваючі головки

        Незалежні плаваючі головки

        Гострі леза бритви Philips щільніше прилягають до шкіри, забезпечуючи винятково ретельне гоління.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          • Система точного зрізання
          • Технологія Super Lift & Cut
          Повторення контурів
          • Система Reflex Action
          • Незалежні плаваючі головки
          Моделювання
          Точний тример

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          • Індикатор повного заряду батареї
          • Індикатор низького заряду батареї
          • Індикатор заряджання
          • Індикатор заміни бритвених головок
          Заряджання
          • Можна заряджати
          • Швидка зарядка
          • Робота від мережі
          Заряджання
          1 година
          Час гоління
          18 днів
          Чищення
          • Система автоматичного очищення
          • Можна мити
          • Індикатор очищення

        • Конструкція

          Покриття корпусу
          • Хромований дисплей
          • Лаковане покриття
          • Багатофункціональний хромований дисплей

        • Аксесуари

          Підставка
          • Підставка для заряджання
          • Система Jet Clean
          Футляр
          М’який футляр
          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Захисний ковпачок

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