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Больше не доступен

Shaver series 3000Электробритва

HQ8200/17

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Быстро. Чисто. Эффективно.
Электробритва Philips оснащена бритвенными головкам Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье
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Производитель электробритв №1 в мире1

Быстро. Чисто. Эффективно.

Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.

Прецизионная бреющая система

Прецизионная бреющая система

Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Лучше филипс нет!!!

В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 8200 Series HQ8200 Електробритва

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 8200 Series HQ8200 Електробритва

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 