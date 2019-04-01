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Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.
Антибактеріальне покриття всередині бритвеного блока забезпечує швидке та ретельне чищення бритви.
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Sotar
01/04/2019
Україна
Лучше филипс нет!!!
В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8200 Series HQ8200 Електробритва
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8200 Series HQ8200 Електробритва
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року