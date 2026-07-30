Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HQ8250/17
Перезарядка
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.
Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.
Отзывы
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.