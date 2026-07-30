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Больше не доступен

Shaver series 3000Электробритва

HQ8250/17

Быстро. Чисто. Эффективно.
Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья
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Производитель электробритв №1 в мире1

Быстро. Чисто. Эффективно.

  • Перезарядка

Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.

Прецизионная бреющая система

Прецизионная бреющая система

Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 