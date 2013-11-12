КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.
  • Швидко. Ретельно. Ефективно.

Більше не доступний

8200 SeriesЕлектробритва

HQ8250/17

4.4
| (11) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Швидко. Ретельно. Ефективно.
Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Переглянути всі переваги
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Швидко. Ретельно. Ефективно.

Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.

Система FastRinse з антибактеріальним покриттям всередині

Система FastRinse з антибактеріальним покриттям всередині

Антибактеріальне покриття всередині бритвеного блока забезпечує швидке та ретельне чищення бритви.

Система точного зрізання

Система точного зрізання

Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

11

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

3
2

12/11/2013

Polska

Polska

Doskonały w każdym calu.

Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

super

Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 