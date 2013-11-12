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Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.
Антибактеріальне покриття всередині бритвеного блока забезпечує швидке та ретельне чищення бритви.
Надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізування довгих волосків та мікроотворами для захоплення найкоротшої щетини.
4.4
з 5
11
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
mareksz
12/11/2013
Polska
Doskonały w każdym calu.
Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
radres
09/11/2013
Polska
Dobry produkt
Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Tomasz22
07/11/2013
Polska
super
Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року