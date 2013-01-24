Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Shaver series 3000

Электробритва

HQ8270/21
Общая оценка / 5
  • Быстро. Чисто. Эффективно. Быстро. Чисто. Эффективно. Быстро. Чисто. Эффективно.
    -{discount-value}

    Shaver series 3000 Электробритва

    HQ8270/21
    Общая оценка / 5

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 3000 Электробритва

    Быстро. Чисто. Эффективно.

    Электробритва Philips оснащена бритвенными головками Speed-XL с тремя бреющими дорожками, которые увеличивают площадь захвата на 50 % и обеспечивают быстрое и гладкое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все series-shavers

      Быстро. Чисто. Эффективно.

      • С системой очистки Jet Clean
      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

      3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

      Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

      Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

      Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.

      Технология Lift & Cut®

      Технология Lift & Cut®

      Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Система очистки Jet Clean

      Система очистки Jet Clean

      Используйте систему Jet Clean для автоматической очистки и смазки лезвий. Кроме того, она заряжает аккумулятор после каждого использования.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Прецизионная бреющая система
        • Технология Lift & Cut®
        Повторение контуров лица
        • Система повторения контуров SmartTouch
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Узкий триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        Дорожная блокировка
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Проводной/беспроводной
        Зарядка
        1 час
        Время работы бритвы
        17 дней
        Очистка
        • Автоматическая система очистки
        • Возможность влажной чистки

      • Дизайн

        Отделка
        • Лак
        • Зеркальный дисплей
        • Светодиодный дисплей

      • Аксессуары

        Подставка
        Система очистки Jet Clean
        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        50  мин.

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щеточка для чистки
      • Система очистки Jet Clean
      • Шнур питания
      • Защитная крышка
      • Мягкий чехол для путешествий
      • руководство пользователя

      Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Откройте для себя

            My Philips

            Зарегистрируйтесь, чтобы получить
            уникальные преимущества

            Підпишіться на нашу розсилку новин

            Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

            Подписаться