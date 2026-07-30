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Больше не доступен
HQ8270/21
С системой очистки Jet Clean
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.
Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.
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Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.