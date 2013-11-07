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Більше не доступний
Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.
Антибактеріальне покриття всередині бритвеного блока забезпечує швидке та ретельне чищення бритви.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
4.5
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Andrzejcol
15/05/2012
Polska
Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.
Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Razak
06/12/2024
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року