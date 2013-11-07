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Більше не доступний

8200 SeriesЕлектробритва

HQ8270/21

4.5
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Швидко. Ретельно. Ефективно.
Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Швидко. Ретельно. Ефективно.

Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.

Система FastRinse з антибактеріальним покриттям всередині

Система FastRinse з антибактеріальним покриттям всередині

Антибактеріальне покриття всередині бритвеного блока забезпечує швидке та ретельне чищення бритви.

Технологія Super Lift & Cut

Технологія Super Lift & Cut

Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.

Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 