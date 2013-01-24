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    8200 series

    Электробритва

    HQ8290CC
    Общая оценка / 5
    • Быстро. Чисто. Эффективно. Быстро. Чисто. Эффективно. Быстро. Чисто. Эффективно.
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      8200 series Электробритва

      HQ8290CC
      Общая оценка / 5

      Быстро. Чисто. Эффективно.

      Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      8200 series Электробритва

      Быстро. Чисто. Эффективно.

      Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья Узнать обо всех преимуществах

      Быстро. Чисто. Эффективно.

      Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      8200 series Электробритва

      Быстро. Чисто. Эффективно.

      Три диска бритвенных головок Speed-XL позволяют охватить на 50 % больше поверхности для более быстрого и чистого бритья Узнать обо всех преимуществах

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        8200 series

        8200 series

        Электробритва

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Быстро. Чисто. Эффективно.

        • С системой очистки Jet Clean
        Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

        Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

        Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

        Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

        Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

        3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

        Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

        Система очистки под водой с антибактериальным внутренним покрытием

        Антибактериальное покрытие внутри бритвенного блока гарантирует тщательную очистки бритвы за секунды под струей воды.

        Технология Lift & Cut®

        Технология Lift & Cut®

        Система сдвоенных лезвий электробритвы поднимает волоски для комфортного бритья на уровне кожи.

        Система Reflex Action

        Система Reflex Action

        Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

        Прецизионная бреющая система

        Прецизионная бреющая система

        Электробритва оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и отверстиями для бритья едва заметной щетины.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Прецизионная бреющая система
          • Технология Lift & Cut®
          • Бритвенные головки Speed XL
          Повторение контуров лица
          • Система повторения контуров SmartTouch
          • Система Reflex Action
          • Независимые плавающие бритвенные головки
          Укладка
          Узкий триммер

        • Удобство использования

          Дисплей
          Дорожная блокировка
          Зарядка
          • Перезарядка
          • Проводной/беспроводной
          Зарядка
          1 час
          Время работы бритвы
          17 дней
          Очистка
          • Автоматическая система очистки
          • Возможность влажной чистки

        • Дизайн

          Материал
          Хром
          Отделка
          • Зеркальный дисплей
          • Светодиодный дисплей

        • Аксессуары

          Подставка
          Система очистки Jet Clean
          Чехол
          Мягкий чехол
          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок

        • Питание

          Время работы
          50  мин.

        • Обслуживание

          Запасные головки
          Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ9

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Щеточка для чистки
        • Система очистки Jet Clean
        • Шнур питания
        • Защитная крышка
        • Мягкий чехол для путешествий
        • руководство пользователя

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