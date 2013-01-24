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Швидко. Ретельно. Ефективно.
Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко. Ретельно. Ефективно.
Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Швидко. Ретельно. Ефективно.
Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко. Ретельно. Ефективно.
Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.
Антибактеріальне покриття всередині бритвеного блока забезпечує швидке та ретельне чищення бритви.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.
Неперевершене гоління щодня. Система Jet Clean автоматично очищує, доглядає та заряджає бритву.
Система гоління
Система живлення
Електронні функції
Покриття корпусу
Аксесуари
Система Jet Clean