Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Електробритва

    HQ8290CC
    Загальна оцінка / 5
    • Швидко. Ретельно. Ефективно. Швидко. Ретельно. Ефективно. Швидко. Ретельно. Ефективно.
      -{discount-value}

      Електробритва

      HQ8290CC
      Загальна оцінка / 5

      Швидко. Ретельно. Ефективно.

      Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Електробритва

      Швидко. Ретельно. Ефективно.

      Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      Швидко. Ретельно. Ефективно.

      Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Електробритва

      Швидко. Ретельно. Ефективно.

      Активна поверхня трьох бритвених головок Speed-XL збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. * У порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      Подібні вироби

      Дивитись усі. series-shavers

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары

        Електробритва

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Швидко. Ретельно. Ефективно.

        Бритвені головки Speed-XL: для швидкого та ретельного гоління

        Бритвені головки Speed-XL: для швидкого та ретельного гоління

        Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

        Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

        Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

        Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.

        Система FastRinse з антибактеріальним покриттям всередині

        Антибактеріальне покриття всередині бритвеного блока забезпечує швидке та ретельне чищення бритви.

        Технологія Super Lift & Cut

        Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.

        Система Reflex Action

        Автоматично пристосовується до кожного вигину обличчя та шиї.

        Система Jet Clean

        Неперевершене гоління щодня. Система Jet Clean автоматично очищує, доглядає та заряджає бритву.

        Технічні характеристики

        • Система гоління

          Бритвені головки Speed-XL
          Так
          Система повторення контурів SmartTouch
          Так
          Система точного зрізання
          Так
          Технологія Super Lift & Cut
          Так
          Система Reflex Action
          Так
          Незалежні плаваючі головки
          Так
          Можна промивати водою
          Так
          Головки з нержавіючої сталі
          Так
          Безшумна робота
          Так
          Відділення для збору волосся
          Так
          Знімний тримач
          Так
          Змінні головки
          HQ9
          Висувний тример
          Так

        • Система живлення

          Час гоління
          17  день (днів)
          Акумуляторне живлення
          Так
          Час зарядження
          1  година (-н)
          Автоматичний вибір напруги
          100-240 В
          Живлення від електромережі
          Так

        • Електронні функції

          Універсальний світлодіодний дисплей
          Індикатори відображення кількості хвилин гоління, заряджання та блокування для транспортування
          Блокування для транспортування
          Так
          Електронний вимикач
          Так

        • Покриття корпусу

          Дисплей із дзеркальним покриттям
          Так
          Гумове покриття на заглибленнях для пальців
          Так
          Хромоване матове покриття
          Так

        • Аксесуари

          Система Jet Clean
          Так
          М'який дорожній футляр
          Так
          Щітка для чищення
          Так
          Шнур живлення
          Так
          Захисний ковпачок
          Так
          Посібник користувача
          Так

        • Система Jet Clean

          Гігієнічна
          Так
          Повністю заряджена
          Так
          Змазка
          Так
          Система Jet Clean в комплекті
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips