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Больше не доступен
3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.
Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи. Режим "Normal" предназначен для быстрого, комфортного и чистого бритья. Режим "Sensitive" обеспечивает максимальный комфорт для кожи.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Doktor
04/04/2019
Україна
надежный и удобный продукт
очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.