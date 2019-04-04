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  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!
  • Лучшая бритва от номера 1 в мире!

Больше не доступен

SmartTouch-XLЭлектробритва

HQ9190CC

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Лучшая бритва от номера 1 в мире!
Для мужчин, выбирающих только самое лучшее. Бритва SmartTouch-XL сочетает в себе качество бритвенных головок Speed-XL с уникальной системой повторения контуров лица SmartTouch, обеспечивая идеально чистое бритье даже в труднодоступных местах.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Идеально чистое бритье, даже в труднодоступных местах

Лучшая бритва от номера 1 в мире!

Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

Система повторения контуров SmartTouch для быстрого и эффективного бритья

3 бритвенные головки плотно прилегают к коже для эффективного бритья.

Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи.

Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи.

Переключатель индивидуальных режимов бритья подстраивает бритву под ваш тип кожи. Режим "Normal" предназначен для быстрого, комфортного и чистого бритья. Режим "Sensitive" обеспечивает максимальный комфорт для кожи.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 