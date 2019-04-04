КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
  • Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Більше не доступний

SmartTouch-XLЕлектробритва

HQ9190CC

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі
До уваги чоловіків, які користуються лише найкращим: бритва SmartTouch-XL поєднує вдосконалені бритвені головки Speed-XL та унікальну систему повторення контурів SmartTouch із метою забезпечення ретельного гоління навіть у важкодоступних місцях.
Переглянути всі переваги
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Ретельне гоління навіть у важкодоступних місцях

Найкраща з бритв від виробника номер 1 у світі

Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

Система повторення контурів SmartTouch: для швидкого та ефективного гоління

Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.

Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

Бритвені головки Speed-XL для швидкого та ретельного гоління

Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

Система регулювання особистого комфорту гоління пристосовує бритву до типу шкіри

Система регулювання особистого комфорту гоління пристосовує бритву до типу шкіри

Система індивідуального контролю комфорту гоління пристосовує бритву до певного типу шкіри. Для швидкого та комфортного ретельного гоління виберіть режим "Нормальний". Для комфортного ретельного гоління з оптимальним комфортом для шкіри виберіть режим "Чутливий".

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

10/04/2016

Polska

Polska

Najlepsza golarka jaką zrobił Philips

Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

15/07/2015

Polska

Polska

jest doskonały

Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 