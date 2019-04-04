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Постійно підтримує належний контакт трьох бритвених головок зі шкірою для швидкого та ефективного гоління.
Активна поверхня трьох бритвених головок збільшена на 50%* для швидкого та ретельного гоління. *у порівнянні зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Система індивідуального контролю комфорту гоління пристосовує бритву до певного типу шкіри. Для швидкого та комфортного ретельного гоління виберіть режим "Нормальний". Для комфортного ретельного гоління з оптимальним комфортом для шкіри виберіть режим "Чутливий".
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Doktor
04/04/2019
Україна
надежный и удобный продукт
очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
KJ69
10/04/2016
Polska
Najlepsza golarka jaką zrobił Philips
Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
witekp59
15/07/2015
Polska
jest doskonały
Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року