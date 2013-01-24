Простое приготовление здоровой пищи
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Вт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление здоровой пищи
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Вт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
Простое приготовление здоровой пищи
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Вт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление здоровой пищи
Этот ручной блендер Philips сочетает в себе мощность в 300 Вт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах
Общие характеристики
Аксессуары
Характеристики дизайна
Технические характеристики