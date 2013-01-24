Легке приготування здорової їжі
Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке приготування здорової їжі
Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
Легке приготування здорової їжі
Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке приготування здорової їжі
Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
Загальні специфікації
Аксесуари
Особливості дизайну
Технічні характеристики