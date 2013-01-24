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Daily Collection

Ручний блендер

HR1341/00
Загальна оцінка / 5
  • Легке приготування здорової їжі Легке приготування здорової їжі Легке приготування здорової їжі
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    Daily Collection Ручний блендер

    HR1341/00
    Загальна оцінка / 5

    Легке приготування здорової їжі

    Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Ручний блендер

    Легке приготування здорової їжі

    Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    Легке приготування здорової їжі

    Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Ручний блендер

    Легке приготування здорової їжі

    Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

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      Легке приготування здорової їжі

      Блендер для ідеальних супів, пюре і коктейлів

      • 300 Вт, пластикова ніжка
      • Ніж подвійної дії
      • Мірний стакан на 0,5 л
      • 1 режим швидкості
      Потужний двигун 300 Вт

      Потужний двигун 300 Вт

      Потужний двигун 300 Вт для обробки будь-яких продуктів.

      Комфортне чищення

      Комфортне чищення

      Знімна ніжка для зручного миття під краном.

      Лезо подвійної дії поріже будь-які продукти

      Лезо подвійної дії поріже будь-які продукти

      Мірний стакан для зберігання супів, пюре чи коктейлів

      Мірний стакан для зберігання супів, пюре чи коктейлів

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Знімна насадка
        Зі з’єднувальним штифтом
        Режими швидкості
        1

      • Аксесуари

        Чаша з кришкою
        0,5  л

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий із блакитним
        Матеріал корпусу
        PP та гума
        Матеріал глеків
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал насадки
        Пластик

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,2  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        300  Вт

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