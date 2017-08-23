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Приготовление домашней пищи за считанные секунды
Данный ручной блендер HR1366/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!
600 Вт
металлическая нога
Измельчитель XL и аксессуары
Мгновенное смешивание продуктов.
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
LydiaZhaldak
23/08/2017
Україна
Отлично измельчает , мощный, удобный , долговечный , качественный
После рождения внука решила приобрести блендер , и свой выбор остановила на Philips (любим эту фирму за большой срок эксплуатации и за качество ) . Сейчас моему внуку 6 лет, и блендеру столько же , пользуюсь каждый день , не одной поломки , и надеюсь, что мы с ним поработаем ещё не один год . Спасибо за качественную продукцию :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер
Lesnaya
13/08/2017
Україна
Пристрій зручний у використанні
Блендер купувала для приготування дитячого харчування, але він став незамінним помічником у приготуванні будь-яких страв. Зручний у користуванні та не займає багато місця, комплектуючі легко мити, а головне - функціональність: можна подрібнювати, молоти, збивати і все це одним пристроєм.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер
KlyuchechkaOlechka
12/08/2017
Україна
Модель 3 в 1: миксер, измельчитель и блендер!
Пользуюсь этим блендером давно, во всём устраивает - и взбивает, и смешивает, и измельчает очень качественно. Ножи острые, за эти годы не затупились, правда пользуюсь не очень часто. Выбор был сделан в пользу именно этого блендера потому, что насадка для смешивания сделана не из пластмассы, как многие, а из нержавеющей стали, что продлит срок службы прибора. В руке удобно держать - у него прорезиненная ручка. В комплекте 3 насадки: венчик и 2 измельчителя. А главное - высокий мерный стакан с ручкой и пластмассовой крышкой, в котором удобно не только взбивать, но и хранить: супы, пюре или коктейли. Имеется 2 скорости: обычная и турбо (для самых плотных ингредиентов). Во время работы кнопку надо нажать и удерживать нужное время. Блендер легко моется и занимает мало места на кухне. Изделие хорошее!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер