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  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды
  • Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер

HR1366/00

5

| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Приготовление домашней пищи за считанные секунды

Данный ручной блендер HR1366/00 Philips сочетает в себе мотор мощностью 600 Вт и нож двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за считанные секунды. Готовить вкусную и полезную домашнюю пищу теперь так просто!

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Мощный мотор 600 Вт и ножи двойного действия

Приготовление домашней пищи за считанные секунды

  • 600 Вт

  • металлическая нога

  • Измельчитель XL и аксессуары

Мощный мотор 600 Вт

Мощный мотор 600 Вт

Мгновенное смешивание продуктов.

Нож двойного действия

Нож двойного действия

Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

Для самых твердых ингредиентов

Для самых твердых ингредиентов

Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

23/08/2017

Україна

Україна

Отлично измельчает , мощный, удобный , долговечный , качественный

После рождения внука решила приобрести блендер , и свой выбор остановила на Philips (любим эту фирму за большой срок эксплуатации и за качество ) . Сейчас моему внуку 6 лет, и блендеру столько же , пользуюсь каждый день , не одной поломки , и надеюсь, что мы с ним поработаем ещё не один год . Спасибо за качественную продукцию :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер

13/08/2017

Україна

Україна

Пристрій зручний у використанні

Блендер купувала для приготування дитячого харчування, але він став незамінним помічником у приготуванні будь-яких страв. Зручний у користуванні та не займає багато місця, комплектуючі легко мити, а головне - функціональність: можна подрібнювати, молоти, збивати і все це одним пристроєм.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер

12/08/2017

Україна

Україна

Модель 3 в 1: миксер, измельчитель и блендер!

Пользуюсь этим блендером давно, во всём устраивает - и взбивает, и смешивает, и измельчает очень качественно. Ножи острые, за эти годы не затупились, правда пользуюсь не очень часто. Выбор был сделан в пользу именно этого блендера потому, что насадка для смешивания сделана не из пластмассы, как многие, а из нержавеющей стали, что продлит срок службы прибора. В руке удобно держать - у него прорезиненная ручка. В комплекте 3 насадки: венчик и 2 измельчителя. А главное - высокий мерный стакан с ручкой и пластмассовой крышкой, в котором удобно не только взбивать, но и хранить: супы, пюре или коктейли. Имеется 2 скорости: обычная и турбо (для самых плотных ингредиентов). Во время работы кнопку надо нажать и удерживать нужное время. Блендер легко моется и занимает мало места на кухне. Изделие хорошее!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1366/00 Ручной блендер

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