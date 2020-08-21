КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

Більше не доступний

Daily CollectionРучний блендер

HR1366/00

3.8

| (6) Відгуки

Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

Переглянути всі переваги

Потужний двигун 600 Вт і лезо подвійної дії

Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

  • 600 Вт

  • Металева ніжка

  • Великий подрібнювач та аксесуари

Потужний двигун 600 Вт

Потужний двигун 600 Вт

Для змішування продуктів за лічені секунди.

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

Для надзвичайно твердих продуктів

Для надзвичайно твердих продуктів

Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.8

з 5

6

Відгуки

4
3

21/08/2020

Україна

Україна

Красивый и многофункциональный!

Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!

Плюси

Рекомендую всем!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Date of Use 2020-04-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Date of Use 2020-04-21

21/06/2019

Україна

Україна

Супер

[Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Очень удобный, легкий и качественный.

Удобный в использовании, в мойке и сушке. Очень качественные и острые лезвия.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції