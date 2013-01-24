Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги
Для змішування продуктів за лічені секунди.
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.
Жодного розбризкування та безладу під час змішування.
М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.
Загальні специфікації
Аксесуари
Особливості дизайну
Технічні характеристики