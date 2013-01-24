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Daily Collection

Ручний блендер

HR1366/00
Загальна оцінка / 5
  • Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
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    Daily Collection Ручний блендер

    HR1366/00
    Загальна оцінка / 5

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Ручний блендер

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Ручний блендер

    Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди

    Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

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      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

      Для надзвичайно твердих продуктів

      Для надзвичайно твердих продуктів

      Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.

      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

      Захист від розбризкування

      Захист від розбризкування

      Жодного розбризкування та безладу під час змішування.

      Чаша ємністю 1 л із кришкою для зберігання супів, пюре чи коктейлів

      Чаша ємністю 1 л із кришкою для зберігання супів, пюре чи коктейлів

      М’яка ручка та кнопки

      М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Знімна насадка
        Із 2 кнопками
        Режими швидкості
        2

      • Аксесуари

        Вінчик
        Так
        Чаша з кришкою
        1  л
        Подрібнювач
        Великий подрібнювач

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий та бузковий
        Матеріал корпусу
        PP та гума
        Матеріал глеків
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал насадки
        Метал

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        600  Вт
        Довжина шнура
        1,3 м  м

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