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Більше не доступний
HR1366/00
Смакуйте стравами, приготовленими вдома за лічені секунди
Ручний блендер Philips HR1366/00 потужністю 600 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
600 Вт
Металева ніжка
Великий подрібнювач та аксесуари
Для змішування продуктів за лічені секунди.
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.
3.8
з 5
6
Відгуки
Элла 27
21/08/2020
Україна
Красивый и многофункциональный!
Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!
Плюси
Рекомендую всем!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
tatka85
21/06/2019
Україна
Супер
[Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Nika
01/04/2019
Україна
Очень удобный, легкий и качественный.
Удобный в использовании, в мойке и сушке. Очень качественные и острые лезвия.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер