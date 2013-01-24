Больше мощности для приготовления различных блюд
Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше мощности для приготовления различных блюд
Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах
Больше мощности для приготовления различных блюд
Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше мощности для приготовления различных блюд
Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне. Узнать обо всех преимуществах
Большая чаша для обработки продуктов объемом 1,5 л.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна
Аксессуары