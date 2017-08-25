Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Больше мощности для приготовления различных блюд
Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.
700 Вт
Метал. нога, нож двойного действия
4 аксессуара
5 скоростей + турборежим
Большая чаша для обработки продуктов объемом 1,5 л.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ольга
25/08/2017
Україна
Отличный блендер
Устраивает как мясорубка,как венчик так и насадки для овощей,очень удобно . Все в нем есть !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Аліна12
22/08/2020
Україна
Сотрудник Philips
Виріб має чудові функції!
[Employee of philipsglobal] Якщо ти "хозяюшка", то обов'язково повинна придбати цей товар! Користуюсь ним більше 15 років, мабуть, як тільки народила доцю вирішила придбати, тому-що він багатофункційний. Блендер для пюрешок, міксер для млинців і т.д. Якість пластику міцна, ще ні єдиної царапини чи тріщини. Рекомендую!!! Просто супер машина для мам :) Рекомендую
Плюсы
Все!!! металева ніжка, ніж подвійної дії, 4 аксесуари, 5 режимів швидкості + "турбо"
Минусы
не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Date of Use 2018-08-22
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Date of Use 2018-08-22
РА7777
01/04/2019
Україна
Этот продукт просто необходим на кухне
Приобрел данную продукцию несколько лет назад. Очень доволен данной покупкой. В хозяйстве необходимая вещь, помощник на кухне. Легок в использовании. Разбирается и собирается в течении короткого времени. Запаса мощности хватает с головой при этом имеется 5 скоростей и режим ТУРБО (прикольная вещь когда нужно быстро). Все комплектующие насадки моются, не переживаешь за попадание влаги.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender