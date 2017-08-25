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  • Больше мощности для приготовления различных блюд
  • Больше мощности для приготовления различных блюд
  • Больше мощности для приготовления различных блюд
  • Больше мощности для приготовления различных блюд
  • Больше мощности для приготовления различных блюд
  • Больше мощности для приготовления различных блюд
  • Больше мощности для приготовления различных блюд
  • Больше мощности для приготовления различных блюд

Больше не доступен

Pure Essentials CollectionРучной блендер

HR1377/90

5

| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Больше мощности для приготовления различных блюд

Любая домохозяйка оценит свежие качественные блюда. Для их приготовления не нужно быть профессиональным поваром. Благодаря новому ручному блендеру HR1377/90 от Philips Вы добьетесь профессиональных результатов на собственной кухне.

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Мощный мотор 700 Вт и насадки кухонного комбайна

Больше мощности для приготовления различных блюд

  • 700 Вт

  • Метал. нога, нож двойного действия

  • 4 аксессуара

  •  5 скоростей + турборежим

Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

Большой измельчитель, аналогичный чаше кухонного комбайна объемом 1,5 л

Большая чаша для обработки продуктов объемом 1,5 л.

5 скоростных режимов для оптимальной работы

Кнопка турборежима для быстрого результата

Кнопка турборежима для быстрого результата

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

25/08/2017

Україна

Україна

Отличный блендер

Устраивает как мясорубка,как венчик так и насадки для овощей,очень удобно . Все в нем есть !

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

22/08/2020

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Виріб має чудові функції!

[Employee of philipsglobal] Якщо ти "хозяюшка", то обов'язково повинна придбати цей товар! Користуюсь ним більше 15 років, мабуть, як тільки народила доцю вирішила придбати, тому-що він багатофункційний. Блендер для пюрешок, міксер для млинців і т.д. Якість пластику міцна, ще ні єдиної царапини чи тріщини. Рекомендую!!! Просто супер машина для мам :) Рекомендую

Плюсы

Все!!! металева ніжка, ніж подвійної дії, 4 аксесуари, 5 режимів швидкості + "турбо"

Минусы

не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Date of Use 2018-08-22

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Date of Use 2018-08-22

01/04/2019

Україна

Україна

Этот продукт просто необходим на кухне

Приобрел данную продукцию несколько лет назад. Очень доволен данной покупкой. В хозяйстве необходимая вещь, помощник на кухне. Легок в использовании. Разбирается и собирается в течении короткого времени. Запаса мощности хватает с головой при этом имеется 5 скоростей и режим ТУРБО (прикольная вещь когда нужно быстро). Все комплектующие насадки моются, не переживаешь за попадание влаги.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

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