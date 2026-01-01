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  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
  • Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

Больше не доступен

Aluminium CollectionРучной блендер

HR1378/00

Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

С ручным блендером на аккумуляторах из коллекции алюминиевой техники Philips удобство приобретает совершенно новое значение. Этот ручной блендер сочетает в себе новейшую беспроводную технологию и современный дизайн, обеспечивая максимальную свободу и удобство использования.

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Работа от аккумуляторов с возможностью измельчения льда

Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах

  • Беспроводные

  • металлическая нога

  • 3 аксессуара

Литий-ионные аккумуляторы 7,2 В, время работы до 20 мин.

Нож двойного действия

Нож двойного действия

Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.

Зарядная база готова к работе

Зарядная база готова к работе

Технические характеристики

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