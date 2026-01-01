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Больше не доступен
HR1378/00
Самый мощный в мире ручной блендер на аккумуляторах
С ручным блендером на аккумуляторах из коллекции алюминиевой техники Philips удобство приобретает совершенно новое значение. Этот ручной блендер сочетает в себе новейшую беспроводную технологию и современный дизайн, обеспечивая максимальную свободу и удобство использования.
Беспроводные
металлическая нога
3 аксессуара
Нож двойного действия ручного блендера Philips измельчает и перемешивает одновременно.
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