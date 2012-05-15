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  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі

Більше не доступний

Aluminium CollectionРучний блендер

HR1378/00

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі

Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні.

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Бездротова технологія з потужністю для кришення льоду

Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі

  • Бездротовий

  • Металева ніжка

  • 3 аксесуари

Потужні літій-іонні батареї 7,2 В, час роботи: до 20 хв.

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

Готова до використання зарядна платформа

Готова до використання зарядна платформа

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.

Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny

20/05/2012

Polska

Polska

Bardzo wygodny

Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1378 blender ręczny

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