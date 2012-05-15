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Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні.
Бездротовий
Металева ніжка
3 аксесуари
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
jula42
15/05/2012
Polska
Jest bardzo funkcjonalny. Używam go prawie do wszystkiego. Mój najlepszy przyjaciel.
Jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego gotowania. Wspaniale sprawdził się w przygotowaniu obiadków i deserków dla córci.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1378/00 Blender ręczny
Mike
20/05/2012
Polska
Bardzo wygodny
Świetnie nadaje się jako pomoc w przyrządzaniu rożnego typu potraw, drinków. W kilka chwil mamy gotowy posiłek. Końcówka do kruszenia lodu świetnie się sprawdza. Używam blendera około roku i nie zauważyłem jeszcze śladów zużycia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1378 blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1378 blender ręczny