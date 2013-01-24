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Aluminium Collection

Ручний блендер

HR1378/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
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    Aluminium Collection Ручний блендер

    HR1378/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі

    Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Aluminium Collection Ручний блендер

    Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі

    Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні. Переглянути усі переваги

    Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі

    Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Aluminium Collection Ручний блендер

    Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі

    Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні. Переглянути усі переваги

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      • Бездротовий
      • Металева ніжка
      • 3 аксесуари
      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.

      Захист від розбризкування

      Захист від розбризкування

      Жодного розбризкування та безладу під час змішування.

      Готова до використання зарядна платформа

      Готова до використання зарядна платформа

      Запобіжний вимикач для запобігання випадкового увімкнення

      Запобіжний вимикач для запобігання випадкового увімкнення

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Швидкості
        1
        Запобіжний вимикач
        Так
        Знімна насадка
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        200  Вт
        Частота
        50 / 60  Гц
        Напруга, адаптер
        220–240  В
        Максимальний час зарядження
        3  година (-н)
        Швидке зарядження (1 індикатор)
        15  хвилин(-и)
        Максимальний час роботи
        до 20  хвилин(-и)
        Напруга, батареї
        7,4  В

      • Особливості дизайну

        Матеріал корпусу
        Нержавіюча сталь, гума, поліпропілен та алюміній
        Матеріал глеків
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Наявні кольори
        Темно-сірий з алюмінієвими деталями
        Матеріал насадки
        Нержавіюча сталь

      • Аксесуари

        Великий подрібнювач
        Так
        Зубчасті ножі для великого подрібнювача
        Так
        Чаша з кришкою
        1  л

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