Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні. Переглянути усі переваги
Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найпотужніший бездротовий ручний блендер у світі
Завдяки бездротовому ручному блендеру Philips Aluminium Collection зручність набуває цілком нового значення. Цей ручний блендер із найновішою бездротовою технологією, що має сучасний вигляд, пропонує Вам максимальну свободу та простоту у користуванні. Переглянути усі переваги
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
Жодного розбризкування та безладу під час змішування.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари