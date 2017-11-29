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Больше не доступен
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 350 Вт, 3 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора простым и легким.
400 Вт
Венчики из нержавеющей стали
Крюки для теста, коробка для хранения
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Tasha
29/11/2017
Україна
Отличный миксер
Миксер очень удобен в использовании. Венчики для взбивания хорошо крепятся. Взбивает очень быстро. Легкий, простой в обслуживании, быстрое переключение скоростей. Быстро можно взбить белки, сливки и любое жидкое тесто.Хороший и надёжный помощник.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1561/80 Ручной миксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1561/80 Ручной миксер
Ісіда
06/11/2020
Україна
Міксер чудовий!
Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!
Плюсы
Кількість скоростей.
Минусы
Незнашла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Roxy17
05/11/2020
Україна
Справжній помічник на кухні!
Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!
Плюсы
100%
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05