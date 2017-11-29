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  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов

Больше не доступен

Ручной миксер

HR1561/80

5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Простое приготовление домашних десертов

Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 350 Вт, 3 скоростями, венчиками для взбивания и крюками для теста, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора простым и легким.

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Мощный мотор 400 Вт

Простое приготовление домашних десертов

  • 400 Вт

  • Венчики из нержавеющей стали

  • Крюки для теста, коробка для хранения

Мощный мотор 400 Вт

Мощный мотор 400 Вт

Коробка для хранения в комплекте

Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/11/2017

Україна

Україна

Отличный миксер

Миксер очень удобен в использовании. Венчики для взбивания хорошо крепятся. Взбивает очень быстро. Легкий, простой в обслуживании, быстрое переключение скоростей. Быстро можно взбить белки, сливки и любое жидкое тесто.Хороший и надёжный помощник.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1561/80 Ручной миксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1561/80 Ручной миксер

06/11/2020

Україна

Україна

Міксер чудовий!

Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!

Плюсы

Кількість скоростей.

Минусы

Незнашла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

05/11/2020

Україна

Україна

Справжній помічник на кухні!

Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!

Плюсы

100%

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

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