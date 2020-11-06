Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання.
400 Вт
Вінчики з нержавіючої сталі
Гаки для тіста, коробка для зберігання
Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ісіда
06/11/2020
Україна
Міксер чудовий!
Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!
Плюси
Кількість скоростей.
Мінуси
Незнашла
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Roxy17
05/11/2020
Україна
Справжній помічник на кухні!
Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!
Плюси
100%
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
05/11/2020
Україна
Классный миксер
Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05