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Ручні міксери

HR1561/80
Загальна оцінка / 5
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль Готуйте ласощі вдома і без зусиль Готуйте ласощі вдома і без зусиль
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    Ручні міксери

    HR1561/80
    Загальна оцінка / 5

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Ручні міксери

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання. Переглянути усі переваги

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Ручні міксери

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання. Переглянути усі переваги

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      Готуйте ласощі вдома і без зусиль

      Потужний двигун 400 Вт

      • 400 Вт
      • Вінчики з нержавіючої сталі
      • Гаки для тіста, коробка для зберігання
      Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

      Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

      Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для акуратного зберігання шнура на кухні.

      Потужний двигун 400 Вт

      Потужний двигун 400 Вт

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Функція "турбо"
        Так
        Затискач для зберігання шнура
        Так

      • Технічні характеристики

        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        400  Вт
        Швидкості
        3
        Напруга
        230–240  В
        Довжина шнура
        1,5  м

      • Особливості дизайну

        Матеріал корпусу
        ABS
        Матеріал вінчиків/гаків для замішування тіста
        Нержавіюча сталь
        Колір (кольори)
        Білий/оранжевий

      • Аксесуари

        Вінчики
        Так
        Гаки для замішування тіста
        Так
        Коробка для зберігання
        Так

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