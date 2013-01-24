Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання. Переглянути усі переваги
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання. Переглянути усі переваги
Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.
Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.
Затискач для акуратного зберігання шнура на кухні.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари