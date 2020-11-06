КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Більше не доступний

Ручні міксери

HR1561/80

5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та замішувачі тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка – це чудове рішення для зберігання.

Переглянути всі переваги

Потужний двигун 400 Вт

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

  • 400 Вт

  • Вінчики з нержавіючої сталі

  • Гаки для тіста, коробка для зберігання

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт

У комплекті коробка для зберігання

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Міксер чудовий!

Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!

Плюси

Кількість скоростей.

Мінуси

Незнашла

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

05/11/2020

Україна

Україна

Справжній помічник на кухні!

Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!

Плюси

100%

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

05/11/2020

Україна

Україна

Классный миксер

Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції