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  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов

Больше не доступен

Стационарный миксер

HR1565/40

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Простое приготовление домашних десертов

Приготовление изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи еще никогда не было настолько простым. Этот миксер Philips мощностью 400 В с подставкой и чашей сделает за Вас всю трудную работу, за минуты приготовив идеальные смеси. Ваш верный и надежный помощник на кухне.

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Миксер с поворачивающейся чашей

Простое приготовление домашних десертов

  • 400 Вт

  • Венчики из нержавеющей стали

  • Крюки для теста, вращающаяся чаша 3 л

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

Мотор мощностью 400 Вт

Мотор мощностью 400 Вт

Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

Вращающаяся чаша емкостью 3 л

Вращающаяся чаша емкостью 3 л

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/07/2020

Україна

Україна

Виріб дуже зручний у використанні!

Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers

Date of Use 2018-07-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers

Date of Use 2018-07-29

24/04/2018

Україна

Україна

Дуже зручний і хороший міксер

Дуже зручний у використанні. Чаша доволі містка, середньої потужності, але збиває добре. В цілому міксером я задоволена. І ціна на нього приємна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers

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