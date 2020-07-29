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Простое приготовление домашних десертов
Приготовление изысканных домашних тортов, пирогов и выпечки для всей семьи еще никогда не было настолько простым. Этот миксер Philips мощностью 400 В с подставкой и чашей сделает за Вас всю трудную работу, за минуты приготовив идеальные смеси. Ваш верный и надежный помощник на кухне.
400 Вт
Венчики из нержавеющей стали
Крюки для теста, вращающаяся чаша 3 л
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
Мотор мощностью 400 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Masjka
29/07/2020
Україна
Виріб дуже зручний у використанні!
Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29
TaniaKlymas
24/04/2018
Україна
Дуже зручний і хороший міксер
Дуже зручний у використанні. Чаша доволі містка, середньої потужності, але збиває добре. В цілому міксером я задоволена. І ціна на нього приємна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1565/40 Stand mixers